GeoPark compra los activos de Frontera Energy y se convierte en la mayor petrolera privada de Colombia

GeoPark dio un paso clave para fortalecer su presencia en Colombia tras anunciar la adquisición de los activos de exploración y producción de petróleo y gas de Frontera Energy. Con esta operación, la compañía no solo duplicará su producción y reservas, sino que ampliará de manera significativa su escala operativa en el país. La transacción se limita a los activos colombianos y no contempla la compra del holding canadiense de Frontera Energy, ni sus activos de infraestructura ni sus intereses exploratorios en Guyana, según informaron las compañías. Puede leer: Ecopetrol evalúa exportar crudo por Coveñas tras alza del 900% en tarifas de oleoducto de Ecuador

GeoPark pagará US$375 millones y asumirá deuda de Frontera

El precio de compra asciende a US$375 millones en efectivo, sujetos a ajustes habituales de cierre, más un pago contingente adicional de US$25 millones condicionado al cumplimiento de determinados hitos de desarrollo. Adicionalmente, GeoPark asumirá notas no garantizadas por US$310 millones de Frontera Energy, con una tasa de interés de 7,875% y vencimiento en 2028, así como US$79 millones netos pendientes bajo una facilidad de prepago. En conjunto, la operación implica un valor empresarial cercano a los US$600 millones para los activos adquiridos. En otras noticias: A Cuba solo le quedan entre 15 y 20 días de reservas de petróleo antes de colapsar, según Financial Times

GeoPark se consolida como la mayor compañía de petróleo y gas privada en Colombia

Según Felipe Bayón, Chief Executive Officer de GeoPark, la operación marca un hito en la trayectoria de crecimiento de la compañía y posiciona a GeoPark como el mayor operador privado de petróleo y gas en Colombia. El directivo destacó que la integración de los activos colombianos de Frontera permitirá construir una plataforma más sólida y resiliente, con mayor escala, producción estable por más tiempo y una base de flujo de caja más robusta, mientras se continúa financiando el crecimiento en Vaca Muerta, Argentina.

Impacto en producción, reservas y flujo de caja

Con la transacción, se espera que la producción de GeoPark supere los 90.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd) en 2028, con un Ebitda cercano a US$950 millones. Entérese: EE. UU. realizó su primera venta de petróleo venezolano, ¿por cuánto fue? Estas cifras duplican las proyecciones previas de la compañía, que estimaban entre 44.000 y 46.000 boepd y un Ebitda de US$490 a US$520 millones para ese año. El mayor tamaño y diversificación del portafolio permitirán reducir el punto de equilibrio en efectivo en aproximadamente US$8 por barril, fortaleciendo la capacidad de la empresa para financiar su crecimiento de forma disciplinada.

Crecimiento de las reservas de petróleo

Con esta compra, GeoPark incorpora de inmediato cerca de 99 millones de barriles equivalentes de petróleo en reservas comprobadas y 147 millones en reservas comprobadas y probables. Esto significa que la compañía más que duplica sus reservas, lo que le da mayor estabilidad a sus ingresos a largo plazo y le permite sostener su actividad de desarrollo en los próximos años.

GeoPark sumará 17 bloques de exploración y producción en Colombia

El portafolio adquirido incluye 17 bloques de exploración y producción en Colombia. En la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, GeoPark fortalece su exposición a crudo liviano y gas natural, especialmente a través del bloque VIM-1, con contratos de largo plazo. Siga leyendo: EE.UU. manejará el 12,7% del petróleo de Venezuela, ¿qué busca Trump? En la cuenca de los Llanos, la operación consolida el núcleo operativo de GeoPark con activos de gran escala y larga vida útil como el campo Quifa y los bloques CPE-6, Guatiquía y Cubiro, generando sinergias operativas y mayor eficiencia en el uso de infraestructura. La transacción también incluye el proyecto integrado de gestión del agua y sostenibilidad ambiental de Frontera Energy, compuesto por la planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa SAARA y el proyecto ProAgrollanos de siembra de palma africana en Puerto Gaitán. GeoPark espera que el aumento en la actividad de desarrollo se traduzca en mayor producción de largo plazo, más regalías, impuestos y empleo local, fortaleciendo la contribución de estos activos a la cadena de suministro energético del país y a las economías regionales.

Fechas, aprobaciones y financiamiento