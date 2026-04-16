¿Regresa Roa antes de tiempo? Lo que se sabe de la reunión de Petro con la junta de Ecopetrol

En medio de la coyuntura que atraviesa Ecopetrol, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión a puerta cerrada este miércoles, 15 de abril, con cinco integrantes de la Junta Directiva de la compañía, un encuentro que, al parecer, dejó ver varias tensiones al interior de la estatal. La reunión fue confirmada este jueves por el presidente encargado, Juan Carlos Hurtado, quien indicó que será “la Junta la que entregue detalles en los próximos días”. Le puede interesar: Petro dice que $20 billones en contratos de Ecopetrol se terminarían y “no se prorrogarán”

¿Quiénes estuvieron y qué se discutió?

Al encuentro asistieron la presidenta de la Junta, Ángela María Robledo, junto a Carolina Arias, Hildebrando Vélez, Tatiana Roa Avendaño y Alberto Alcocer. No participaron otros miembros como Luis Felipe Henao, Ricardo Rodríguez Yee, César Loza ni Juan Gonzalo Castaño, algunos de ellos críticos de la gestión actual. Según versiones conocidas, en la reunión se abordaron temas clave como el impacto de la reciente rebaja en la calificación crediticia de la compañía por parte de S&P, así como el manejo interno de la empresa tras la salida temporal de Ricardo Roa.

Además, también se habría evidenciado la inquietud del presidente Petro frente “al comportamiento de Castaño, nombrado por Petro y quien se habría distanciado de las instrucciones presidenciales”, generando incomodidad en la Casa de Nariño. Lea más: Petro salió a defender a Roa por cuestionamientos a Ecopetrol, pero elude sus resultados y líos jurídicos

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