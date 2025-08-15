Renunció el superintendente de Servicio Públicos, Yanod Márquez

Este viernes se conoció la carta de renuncia que presentó, en las pasadas horas, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Yanod Márquez , cargo que ocupaba desde octubre de 2024.

En el texto enviado al presidente Gustavo Petro, Márquez agradeció la oportunidad que le dio el mandatario de hacerse cargo de ese despacho.

“No fue una tarea fácil, pues los entes públicos recibidos para su gobierno adolecen del efecto causado por largas décadas de adormecimiento del sentido de lo público y de la reorientación de los imaginarios profesionales hacia al simple oportunismo y hacia el favorecimiento de tendencias empresariales más cercanas a la captura de rentas que hacia un ejercicio consistente con el trabajo, la creatividad y la productividad”, se lee en la misiva.

Igualmente, mencionó que es “muy endeble la permanencia en un gobierno sometido a crisis frecuentes por las dinámicas que induce la confrontación gobierno-oposición, pero puedo decir que en este corto trayecto hice un esfuerzo para que con el aporte de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se lograra mejorar el sistema único de información y su aprovechamiento en procesos de inspección, vigilancia y control”.