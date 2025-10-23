Asobancaria advirtió que propuesta del Gobierno sobre retención a pagos digitales afectaría principalmente a Bre-B

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) expresó su preocupación frente al proyecto de decreto del Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Hacienda, que busca ampliar los medios de pago sujetos a retención en la fuente sobre el impuesto de renta e IVA.
En estos momentos, esta retención solo aplica para pagos con tarjetas de crédito o débito, pero la propuesta incluiría todas las transacciones electrónicas realizadas en comercios, abarcando también el nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B, una plataforma impulsada por el Banco de la República y el sistema financiero para fomentar la digitalización y reducir el uso del efectivo.
