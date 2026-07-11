Amenazaron a concejal de Medellín en plena sesión; Personería pidió protección

El martes 7 de julio, el concejal del Pacto Histórico José Luis Marín Mora —conocido en redes como AquinoTicias— acababa de terminar una intervención sobre la situación de los vendedores informales de Medellín cuando un hombre se le acercó en las gradas del Concejo.
—¿Usted sabe lo que está pasando? Se están formando grupos paramilitares en contra de su guerrilla —le dijo.
—¿Cuál es mi guerrilla? —preguntó Marín.
—Gustavo Petro, Iván Cepeda y usted —respondió el hombre, y agregó: Esta es la segunda vez que vengo porque me invitaron.
Marín grabó el intercambio y lo publicó en sus redes sociales.
Por estos hechos, este jueves 9 de julio, la Personería Distrital de Medellín rechazó lo ocurrido y solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad del cabildante.
“Estos hechos de suma gravedad ponen en riesgo la vida e integridad del concejal”, afirmó el personero delegado Elkin Gallego Giraldo.
Entérese: Procuraduría pidió a la Unidad de Protección reforzar seguridad a concejales de Medellín, ¿por qué?