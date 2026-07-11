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Amenazaron a concejal de Medellín en plena sesión; Personería pidió protección

En plena sesión del Concejo, el pasado martes 7 de julio, un ciudadano le advirtió al concejal del Pacto Histórico José Luis Marín Mora que se estaban formando grupos paramilitares en contra de él, del presidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda.

  • Jose Luis Marín, concejal de Medellín, publicó en sus redes sociales el video que da cuenta de la amenaza. Foto: tomadas de redes sociales
    Jose Luis Marín, concejal de Medellín, publicó en sus redes sociales el video que da cuenta de la amenaza. Foto: tomadas de redes sociales
Redacción El Colombiano
10 de julio de 2026
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El martes 7 de julio, el concejal del Pacto Histórico José Luis Marín Mora —conocido en redes como AquinoTicias— acababa de terminar una intervención sobre la situación de los vendedores informales de Medellín cuando un hombre se le acercó en las gradas del Concejo.

—¿Usted sabe lo que está pasando? Se están formando grupos paramilitares en contra de su guerrilla —le dijo.

—¿Cuál es mi guerrilla? —preguntó Marín.

Gustavo Petro, Iván Cepeda y usted —respondió el hombre, y agregó: Esta es la segunda vez que vengo porque me invitaron.

Marín grabó el intercambio y lo publicó en sus redes sociales.

Por estos hechos, este jueves 9 de julio, la Personería Distrital de Medellín rechazó lo ocurrido y solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad del cabildante.

Estos hechos de suma gravedad ponen en riesgo la vida e integridad del concejal”, afirmó el personero delegado Elkin Gallego Giraldo.

Entérese: Procuraduría pidió a la Unidad de Protección reforzar seguridad a concejales de Medellín, ¿por qué?

¿Quién lo amenazó?

Tras el incidente, el equipo del concejal rastreó la identidad del ciudadano mediante un derecho de petición. Según denuncia, en las redes sociales de este hombre, Marín encontró lo que considera más preocupante: cuatro perfiles de Facebook creados en diferentes momentos.

Según cuenta, el más reciente tiene publicaciones en las que amenaza de muerte al presidente Gustavo Petro, ofrece sus servicios para asesinarlo y convoca a quienes quieran pertenecer a grupos paramilitares. “La última publicación dice: ‘Hay que matar al guerrillero Gustavo Petro. Yo me ofrezco a hacerlo’”, denunció Marín.

Marín asegura que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía por los presuntos delitos de amenaza de muerte y hostigamiento y solicitó una evaluación de protección a la Unidad Nacional de Protección.

Ante esto, el presidente del Concejo, Alejandro De Bedout, quien también ha recibido amenazas anteriormente, indicó que la corporación ya convocó una sesión reservada con la Policía, la Personería, la Procuraduría y la UNP para analizar los riesgos de seguridad de todos los concejales y expresó solidaridad con Marín.

El presidente Petro también anunció que denunciará el caso ante la Corte Penal Internacional.

El historial de amenazas de Marín

Este no es el primer episodio de amenazas que enfrenta Marín. Durante la campaña al Concejo recibió múltiples intimidaciones que lo obligaron a mudarse de casa. Según relató, hombres en motocicleta preguntaban por él y lo seguían por las calles.

Contó con protección bajo el Plan Democracia, pero ese esquema fue retirado cuando tomó posesión como concejal, el 2 de enero de 2024.

Desde entonces ha solicitado evaluaciones de riesgo a la UNP en múltiples ocasiones. En todas ellas, la entidad lo calificó con “riesgo ordinario”, el mismo nivel asignado a cualquier ciudadano, y le exigió devolver el chaleco antibalas y el celular asignados.

”Le presenté a la UNP denuncias que daban cuenta de que mi seguridad estaba en riesgo y me calificaron como riesgo ordinario”, señaló. Marín asegura que con frecuencia es señalado, insultado y difamado en la calle.

Un contexto de violencia política

El incidente no ocurre en el vacío. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en mayo de este año su preocupación por los hechos de violencia política en Colombia durante el proceso electoral.

Esa preocupación surge porque candidatos como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia recibieron amenazas. Además, dos integrantes del equipo de campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta fueron asesinados.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral registró 63 afectaciones al proselitismo político en 21 departamentos entre enero de 2025 y mayo de 2026, de las cuales el 57 % se concentró en Antioquia, Bogotá, Norte de Santander y Santander.

Entre esas acciones se cuentan hostigamientos a activistas y militantes, así como control territorial por parte de grupos armados.

En el mismo periodo se registraron 565 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, con un aumento del 6,3 % en las agresiones contra figuras políticas y un incremento del 18,9 % en los asesinatos.

Lea más: Alcalde Federico Gutiérrez denunció hostigamientos por parte del ruso dos veces expulsado de Colombia

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¿Cómo y cuándo ocurrió la amenaza contra el concejal José Luis Marín en Medellín?
El incidente ocurrió el martes 7 de julio de 2026 en las gradas del Concejo de Medellín, justo después de que el concejal —conocido como “Aquinoticias”— terminara una intervención sobre los vendedores informales. Un ciudadano se le acercó para afirmarle que se estaban formando grupos paramilitares en su contra.
¿Qué pasó después de la amenaza al concejal José Luis Marín (Aquinoticias) en el Concejo de Medellín?
Reacción internacional: El presidente Gustavo Petro anunció que denunciará este caso de violencia política ante la Corte Penal Internacional (CPI).
¿Cuáles son las cifras de violencia política en Colombia según la Misión de Observación Electoral (MOE)?
Entre enero de 2025 y mayo de 2026, la MOE registró 63 afectaciones al proselitismo político, concentradas principalmente en Antioquia, Bogotá, Norte de Santander y Santander. Asimismo, en ese periodo se reportaron 565 hechos de violencia contra liderazgos, con un incremento del 18,9 % en los asesinatos.
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