Muerte de Adriana Manotas reaviva alertas por cirugías estéticas clandestinas en Colombia

La muerte de Adriana Manotas, de 52 años, tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá volvió a generar preocupación por la proliferación de centros clandestinos que ofrecen este tipo de intervenciones sin cumplir los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias.
De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, el procedimiento fue realizado en un establecimiento ubicado en la localidad de Puente Aranda que no contaba con habilitación para prestar servicios de salud ni con personal acreditado para realizar este tipo de procedimientos.
Tras conocerse el caso, la entidad reiteró el llamado a los ciudadanos para que verifiquen la legalidad tanto del lugar donde serán atendidos como del profesional que realizará la intervención. “Lo barato no es seguro”, advirtió Katia Vaquero, directora de Calidad de Servicios de Salud de la Secretaría, al insistir en que elegir establecimientos informales puede poner en riesgo la vida de los pacientes.