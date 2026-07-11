Muerte de Adriana Manotas reaviva alertas por cirugías estéticas clandestinas en Colombia

La muerte de Adriana Manotas, de 52 años, tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá volvió a generar preocupación por la proliferación de centros clandestinos que ofrecen este tipo de intervenciones sin cumplir los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, el procedimiento fue realizado en un establecimiento ubicado en la localidad de Puente Aranda que no contaba con habilitación para prestar servicios de salud ni con personal acreditado para realizar este tipo de procedimientos. Tras conocerse el caso, la entidad reiteró el llamado a los ciudadanos para que verifiquen la legalidad tanto del lugar donde serán atendidos como del profesional que realizará la intervención. “Lo barato no es seguro”, advirtió Katia Vaquero, directora de Calidad de Servicios de Salud de la Secretaría, al insistir en que elegir establecimientos informales puede poner en riesgo la vida de los pacientes.

Las autoridades explicaron que mantienen operativos conjuntos con la Policía, la Fiscalía y las alcaldías locales para combatir la prestación ilegal de servicios estéticos en la capital. Lea más: Redada de la Fiscalía contra 11 centros de estética en Bogotá: medicamentos vencidos y otros graves hallazgos Según cifras de la Secretaría, en lo corrido de 2026 se han realizado 104 visitas motivadas por denuncias ciudadanas, de las cuales 34 terminaron con la imposición de medidas sanitarias a establecimientos que incumplían la normativa, independientemente de si estaban habilitados o no. Lea más: Investigan muerte de enfermera de Cali tras someterse a procedimiento estético en Cauca Además, entre 2025 y el pasado 5 de julio se llevaron a cabo 1.296 visitas relacionadas con actividades estéticas. Esas inspecciones dieron origen a 590 operativos y a 155 medidas de seguridad por diferentes irregularidades detectadas durante las verificaciones. La entidad recomendó a quienes planeen someterse a un procedimiento estético consultar previamente si la clínica está registrada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y si el profesional aparece inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), plataformas oficiales que permiten verificar la habilitación de establecimientos y especialistas.

La Secretaría también explicó que muchos de los centros clandestinos cambian constantemente de ubicación para evitar los controles. De acuerdo con la entidad, las localidades donde más se han identificado estos casos son Puente Aranda, Usaquén y Chapinero. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar establecimientos sospechosos y contribuir a evitar nuevas tragedias derivadas de procedimientos estéticos realizados en lugares no autorizados Entérese: Industria de la belleza en Colombia: ventas superaron los US$3.565 millones en 2025

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