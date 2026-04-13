El imperio oculto del dueño de Zara: por qué Amancio Ortega le cobra arriendo a Amazon, Meta y Spotify

La fortuna de Amancio Ortega no se explica únicamente por el éxito de Zara. Detrás del fundador de Inditex, uno de los mayores distribuidores de moda del mundo, hay una estrategia silenciosa, pero altamente efectiva: la inversión sistemática en bienes raíces a escala global. El empresario gallego, conocido por su bajo perfil y aversión a la exposición mediática, ha consolidado dos grandes pilares: Inditex y Pontegadea, su holding inmobiliario. Este último se ha convertido en una máquina de generación de ingresos, arrendando espacios a gigantes como Amazon, Meta, Apple y Spotify. Puede leer: Mes negativo para los más ricos del mundo: las fortunas del Top 10 de Forbes cayeron más de 100.000 millones de dólares En noviembre de 2025, Ortega protagonizó una de sus operaciones más emblemáticas: pagó cerca de 850 millones de dólares en efectivo por el histórico edificio de Canada Post en Vancouver, hoy un complejo tecnológico con más de un millón de pies cuadrados alquilados a Amazon. La transacción marcó un récord en Canadá como la mayor venta de oficinas registrada.

Un portafolio global de miles de millones

De acuerdo con Forbes, Ortega posee una fortuna estimada en 141.000 millones de dólares y solo en el último año invirtió más de 3.000 millones en activos inmobiliarios en 10 ciudades de 8 países. Entérese: La curiosa razón por la que las empresas no publican el salario en las ofertas laborales Su cartera incluiría siete edificios de oficinas, dos hoteles, dos propiedades industriales, un complejo comercial de lujo, una torre de apartamentos y una participación del 49% en un operador portuario británico. En total, desde la salida a bolsa de Inditex en 2001, ha invertido cerca de 24.000 millones de dólares en 216 propiedades en casi 100 mercados, conservando todas menos 10. Esta cifra supera incluso los 20.000 millones de dólares que Jeff Bezos ha destinado a su empresa aeroespacial Blue Origin. Forbes estima que su imperio inmobiliario vale alrededor de 25.000 millones de dólares, con más de 200 propiedades en 13 países, lo que lo posiciona como el mayor magnate inmobiliario del mundo, por encima de desarrolladores como Harry Triguboff y Donald Bren. Le interesa: Regreso a oficinas crece: 48% trabaja presencial, pero 54% prefiere híbrido

Amancio Ortega se convirtió en el magnate inmobiliario más rico del mundo, según Forbes.

La estrategia: convertir gastos en ingresos

El origen de esta expansión se remonta a 2001, cuando Inditex debutó en bolsa. Ortega vendió el 13,5% de la compañía por 1.100 millones de dólares y creó Pontegadea. Desde entonces, ha financiado sus adquisiciones principalmente con dividendos de Inditex —que suman unos 28.000 millones de dólares después de impuestos— y con la reinversión de ingresos por alquiler. Uno de los movimientos clave fue adquirir los locales donde operaban sus propias tiendas. Así transformó un costo operativo en una fuente de ingresos recurrente, asegurando rentas constantes. Además, esta estrategia le ha permitido optimizar su carga fiscal. Estimaciones de Forbes apuntan a que ha ahorrado cerca de 800 millones de dólares en impuestos sobre la riqueza desde 2001 al reinvertir en activos como puertos, energías renovables, telecomunicaciones e infraestructura. Más noticias: Seis empresas colombianas están en la élite del mundo del emprendimiento, según Endeavor

De España al mundo: expansión hacia Estados Unidos y Canadá

En sus primeros años, Pontegadea se concentró en España, con adquisiciones en ciudades como Madrid, Bilbao, Lérida y Pamplona, incluyendo activos vinculados a NH Hoteles. Entre sus operaciones más destacadas figuran la compra de la Torre Picasso en 2011 por 400 millones de euros, el edificio de Gran Vía 32 —donde opera el mayor Primark del país— y la Torre Cepsa, todos en ubicaciones estratégicas. El salto internacional llegó en 2006 con la adquisición del Epic Residences & Hotel en Miami, marcando su entrada al mercado estadounidense. Posteriormente, Ortega elevó su apuesta al invertir en inmuebles ocupados por gigantes tecnológicos. En 2019 compró el complejo Try Block (sede de Amazon) y Arbor Blocks en Seattle, utilizado por Facebook (hoy Meta). Estas operaciones consolidaron su perfil como arrendador de las empresas más poderosas del mundo. Vea también: ¿Qué pasó con Converse? La marca que dominó en Colombia hoy vive su peor caída en 15 años

Norteamérica, el foco de las grandes apuestas recientes

En los últimos años, la estrategia se ha concentrado en Norteamérica. En 2022 adquirió el Royal Bank Plaza en Toronto por más de 800 millones de euros, fortaleciendo su presencia en Canadá. Tres años después, en 2025, volvió a sacudir el mercado con la compra de The Post en Vancouver por cerca de 680 millones de euros, un activo clave que alberga oficinas de grandes tecnológicas. Hoy, según Forbes, Pontegadea está valorada en más de 122.000 millones de euros y cuenta con un portafolio dominado por oficinas y espacios comerciales arrendados a multinacionales. Aunque no cotiza en bolsa, se ha consolidado como uno de los vehículos inmobiliarios más sólidos del mundo.

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