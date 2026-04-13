El imperio oculto del dueño de Zara: por qué Amancio Ortega le cobra arriendo a Amazon, Meta y Spotify

La fortuna de Amancio Ortega no se explica únicamente por el éxito de Zara. Detrás del fundador de Inditex, uno de los mayores distribuidores de moda del mundo, hay una estrategia silenciosa, pero altamente efectiva: la inversión sistemática en bienes raíces a escala global.
El empresario gallego, conocido por su bajo perfil y aversión a la exposición mediática, ha consolidado dos grandes pilares: Inditex y Pontegadea, su holding inmobiliario. Este último se ha convertido en una máquina de generación de ingresos, arrendando espacios a gigantes como Amazon, Meta, Apple y Spotify.
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En noviembre de 2025, Ortega protagonizó una de sus operaciones más emblemáticas: pagó cerca de 850 millones de dólares en efectivo por el histórico edificio de Canada Post en Vancouver, hoy un complejo tecnológico con más de un millón de pies cuadrados alquilados a Amazon. La transacción marcó un récord en Canadá como la mayor venta de oficinas registrada.