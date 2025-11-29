“El próximo Gobierno tendrá que arreglar la casa”: la advertencia de la presidenta del Grupo Aval

En un tono directo, sin rodeos y con preocupación, María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, aprovechó el XXII Congreso Nacional de la Infraestructura para poner sobre la mesa lo que, según ella, será la primera tarea del próximo presidente en agosto de 2026: “arreglar la casa”.
Para la directiva, la institucionalidad del Ejecutivo “sí se perdió” y el país está entrando en un punto de quiebre que exige orden, decisiones y menos incertidumbre.
A su juicio, el Gobierno dejará “muy lastimado” al Estado y será urgente recomponer el funcionamiento de la administración pública, retomar el rumbo y evitar que el desorden siga creciendo.
“Estamos en un momento de coyuntura muy importante y no podemos seguir haciendo más desorden en la casa”, recalcó.
