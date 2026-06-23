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¿Buscando vuelos baratos? Satena ofrece tiquetes con 15% de descuento en 15 rutas nacionales

Con la prima llega la ilusión de un nuevo viaje para las vacaciones de mitad de año, pero ojo: la promoción es por tiempo limitado. Estas son las fechas que debe tener en cuenta para comprar su vuelo.

  • Vuelos más baratos en Colombia: Satena lanza descuentos del 15% en rutas regionales. Foto: Camilo Suárez
    Vuelos más baratos en Colombia: Satena lanza descuentos del 15% en rutas regionales. Foto: Camilo Suárez
  • Satena lanza PrimaSatena: 15% de descuento en 15 rutas nacionales. Foto X @AerolineaSatena
    Satena lanza PrimaSatena: 15% de descuento en 15 rutas nacionales. Foto X @AerolineaSatena
Colprensa
hace 1 hora
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Satena activó este lunes PrimaSatena, una campaña que ofrece 15% de descuento sobre tarifa neta en 15 rutas nacionales, con compras habilitadas hasta el 25 de junio y vuelos programados entre julio y septiembre de 2026, en plena temporada vacacional de mitad de año.

La promoción, disponible mediante el código PrimaSatena en todos los canales de venta, conecta ciudades principales con destinos estratégicos de difícil acceso. Desde Bogotá se beneficiarán trayectos a Puerto Asís, San Vicente del Caguán, Arauca e Ibagué; desde Cali, rutas a Guapi, Neiva y Puerto Asís; desde Villavicencio, vuelos a Puerto Carreño y Puerto Inírida; desde Medellín (Olaya Herrera), conexiones a Montelíbano, Apartadó, El Bagre y La Pedrera; además de Bucaramanga-Saravena y Barranquilla-Valledupar.

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Satena lanza PrimaSatena: 15% de descuento en 15 rutas nacionales. Foto X @AerolineaSatena
Satena lanza PrimaSatena: 15% de descuento en 15 rutas nacionales. Foto X @AerolineaSatena

“En Satena trabajamos para que más colombianos puedan desplazarse de manera segura, eficiente y asequible entre las diferentes regiones del país. Con PrimaSatena buscamos acercar a las familias, dinamizar las economías locales y seguir cumpliendo nuestra misión de conectar aquellos territorios donde la aviación representa una necesidad para miles de ciudadanos”, afirmó el general Óscar Zuluaga, presidente de la aerolínea.

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Zuluaga agregó quecada ruta de Satena tiene un propósito que va más allá del transporte de pasajeros. Nuestra operación contribuye al acceso a servicios de salud, educación, comercio y turismo en territorios históricamente apartados. Promociones como PrimaSatena hacen parte de ese compromiso por acercar oportunidades a más colombianos”.

La operación se realiza con aeronaves ATR 42-600, ATR 72-600, Twin Otter DHC-6-400 y Beechcraft 1900, equipos que permiten atender corredores regionales de alta demanda y destinos con pistas de difícil acceso. Satena cuenta con una red de más de 170 rutas activas, cerca de 52 destinos nacionales y una flota de 22 aeronaves.

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Los tiquetes adquiridos con el código podrán utilizarse para vuelos entre el 21 de julio y el 5 de agosto, del 10 al 13 de agosto, y del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2026. El descuento aplica únicamente sobre tarifa neta, sin incluir impuestos, tasas aeroportuarias ni cargos administrativos. Los cupos son limitados y sujetos a disponibilidad. Para tiquetes de ida y regreso, ambos trayectos deberán programarse dentro de las fechas establecidas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Hasta cuándo se pueden comprar los tiquetes con descuento en Satena?
Los tiquetes con descuento de PrimaSatena se pueden comprar hasta el 25 de junio de 2026, o hasta agotar disponibilidad de cupos.
¿En qué fechas se pueden usar los vuelos con descuento de Satena?
Los vuelos comprados con la promoción aplican para viajar entre julio y septiembre de 2026, en fechas específicas definidas por la aerolínea.
¿Qué rutas tienen descuento con PrimaSatena?
La promoción incluye rutas desde ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Barranquilla hacia destinos como Puerto Asís, Arauca, Guapi, Puerto Carreño, Apartadó y otros.
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