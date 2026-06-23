¿Buscando vuelos baratos? Satena ofrece tiquetes con 15% de descuento en 15 rutas nacionales

Satena activó este lunes PrimaSatena, una campaña que ofrece 15% de descuento sobre tarifa neta en 15 rutas nacionales, con compras habilitadas hasta el 25 de junio y vuelos programados entre julio y septiembre de 2026, en plena temporada vacacional de mitad de año.
La promoción, disponible mediante el código PrimaSatena en todos los canales de venta, conecta ciudades principales con destinos estratégicos de difícil acceso. Desde Bogotá se beneficiarán trayectos a Puerto Asís, San Vicente del Caguán, Arauca e Ibagué; desde Cali, rutas a Guapi, Neiva y Puerto Asís; desde Villavicencio, vuelos a Puerto Carreño y Puerto Inírida; desde Medellín (Olaya Herrera), conexiones a Montelíbano, Apartadó, El Bagre y La Pedrera; además de Bucaramanga-Saravena y Barranquilla-Valledupar.
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