Multan a Scotiabank Colpatria por filtración de datos que afectó a más de 700.000 clientes en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de $700 millones a Scotiabank Colpatria, tras confirmar que un exempleado filtró información confidencial de 712.371 clientes y la vendió a un ‘call center’. El caso fue descubierto gracias a una investigación de Incocrédito, la Asociación para la Investigación, Información y Control de los Sistemas de Tarjetas de Débito y Crédito, que alertó sobre posibles irregularidades en el manejo de datos de los usuarios. Puede leer más: Nace Davivienda Group: el nuevo banco multilatino que integrará operaciones con Scotiabank

El exempleado detrás de la filtración de datos de Scotiabank Colpatria

La SIC identificó que el responsable fue Walter Alexander Ladino Molano, exdirector de Reportes Regulatorios de Scotiabank Colpatria, quien trabajó en el banco entre 2019 y 2022. Según la investigación, Ladino habría realizado cerca de 413 envíos de información sensible a lo largo de esos tres años, utilizando una excepción del sistema de control que le permitía enviar archivos cifrados a su correo personal. La entidad de control subrayó que, pese a haber recibido capacitaciones en protección de datos, seguridad y código de conducta, el exfuncionario actuó “dolosamente y aprovechando la buena fe depositada en él por el banco”, incumpliendo las cláusulas de confidencialidad. Lea aquí: Davivienda-Scotiabank, gigante financiero de $259 billones

Multa de la SIC y condena judicial al responsable

El caso no solo tuvo consecuencias administrativas para el banco. La justicia penal también actuó, el Juzgado 64 Penal del Circuito con Función de Conocimiento condenó a Ladino a 60 meses de prisión y al pago de una multa de 100 salarios mínimos por vulneración de datos personales agravados y uso indebido de redes de comunicación. A esta sanción se le sumó una multa adicional de $8 millones impuesta por la SIC directamente al exfuncionario. Entérese: Motos, camionetas y viajes al Caribe: la guerra de regalos de los bancos por las llaves Bre-B

El ‘call center’ que compró los datos: The Best Marketing Limit