Medellín es el “cerebro” de Sodexo en Colombia: la apuesta de la compañía por crecer a doble dígito

Para Sodexo, Medellín pasó de ser una de las principales plazas comerciales de Colombia a un punto estratégico para operar, analizar datos y administrar buena parte de los servicios que la compañía presta en Colombia y otros mercados de Latinoamérica. Así lo explica Alejandro Scelzi, CEO de Sodexo Latam, en conversación con EL COLOMBIANO, quien destaca el peso que tiene Antioquia dentro de la operación de la multinacional francesa. La compañía lleva más de 30 años en Colombia y actualmente cuenta con unos 10.500 colaboradores en el país, de los cuales más de 3.500 están en Medellín y sus alrededores. La región representa cerca del 35% del negocio nacional de Sodexo y concentra clientes de grandes grupos económicos de sectores como servicios financieros, alimentos, servicios profesionales y manufactura. Pero hay un elemento adicional que explica por qué Medellín es considerada importante para la multinacional, aquí funciona el centro desde el cual se administran las operaciones de Sodexo a nivel nacional. Entérese: Tecnología, liderazgo y visión: la fórmula para el futuro empresarial

Medellín, el “cerebro” de Sodexo

Scelzi define a Medellín como un “músculo fundamental para el negocio de la compañía”, ya que la presencia de grandes grupos empresariales y la concentración de talento consolidaron a la ciudad en una plataforma para el crecimiento de Sodexo. En Medellín también está ubicado el denominado Command Center, que evolucionó hasta convertirse en un Intelligence Center y desde donde se administran las operaciones nacionales. “Ese Command Center está instalado en Medellín y desde ahí se administran todas las operaciones a nivel nacional”, explicó Scelzi. El centro se convirtió, además, en un hub para otros países. La operación colombiana hace parte de los tres hubs que Sodexo tiene definidos a nivel global, según el ejecutivo. Conozca: Empresarios activan redes de apoyo tras fuerte sismo en Colombia El Command Center nació hace más de 12 años como un centro dedicado principalmente al monitoreo de las operaciones. Con el tiempo, evolucionó hacia un centro de analítica de datos y resultados, apoyado en herramientas de inteligencia artificial. La idea, según Scelzi, no es utilizar la tecnología únicamente para automatizar procesos. “El objetivo es convertir los datos en eficiencias operacionales y trasladar esos beneficios a los clientes”. Desde Medellín se analizan variables relacionadas con las operaciones, los costos, los tiempos de trabajo y las soluciones que se prestan en cada servicio. La capacidad del centro permite atender operaciones de más de 10 países. Para Sodexo, “uno de los factores que favorece esta operación es precisamente el talento disponible en Antioquia y la relación entre costo y talento”, que Scelzi considera competitiva.

Alejandro Scelzi, CEO de Sodexo Latam. FOTO: Cortesía.

Manufactura concentra la mayor parte del negocio

La operación de Sodexo en Colombia está distribuida en tres grandes grupos: servicios corporativos, salud y energía y recursos. El segmento corporativo representa alrededor del 60% del negocio. Allí están incluidos servicios para plantas productivas, compañías del sector financiero y otras soluciones dirigidas al mundo corporativo. El segundo grupo corresponde al sector salud, mientras que el tercero está relacionado con energía y recursos. Este último representa actualmente cerca del 10% del negocio, pero la compañía espera que tenga un crecimiento importante durante los próximos años. En términos de operación, “cerca del 70% del volumen de Sodexo está relacionado con empresas manufactureras y plantas productivas”. La compañía también tiene una presencia relevante en servicios financieros, cuya base operacional está en Medellín. El segmento de facility management incluye servicios como mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza y otras soluciones necesarias para el funcionamiento de plantas y establecimientos. Lea aquí: Brecha de talento digital se agrava en Colombia: faltan cerca de 85.000 profesionales TI

Sodexo mira a minería, oro y recursos naturales

Uno de los focos de expansión de la compañía está en energía y recursos. Sodexo anticipa un escenario favorable para 2027 y 2028, especialmente por las oportunidades que puedan surgir alrededor de las actividades de exploración y explotación de recursos naturales. “El comportamiento esperado de sectores como la minería de carbón y oro trae buenas oportunidades”, dice Scelzi. La compañía también observa la necesidad de reducir la informalidad que caracteriza parte de la actividad minera, especialmente en el segmento del oro, aunque actualmente Sodexo no participa en ese mercado informal. La estrategia será aumentar capacidades de acuerdo con las oportunidades que efectivamente se materialicen. Por eso, “las inversiones estarán vinculadas a las perspectivas de negocio y al comportamiento de las actividades productivas”.

Dentro de sus planes de expansión, Sodexo contempla continuar invirtiendo en hubs de producción, particularmente en Medellín y sus alrededores. Estos centros están relacionados con lo que la empresa denomina proceso food, es decir, la operación de alimentación para sus clientes. “Proyectamos continuar fortaleciendo las soluciones de facility management, un servicio que permite atender las necesidades operativas de las plantas productivas sin limitarse a un único tipo de actividad”, cuenta Scelzi. Una parte de este modelo funciona mediante unidades móviles que permiten prestar servicios bajo demanda, sin que necesariamente se requiera mantener personal fijo en una instalación determinada.

La reforma laboral obligó a rediseñar las soluciones

Uno de los retos recientes para las empresas de servicios fue la implementación de los cambios derivados de la reforma laboral. Scelzi asegura que están cumpliendo la hoja de ruta establecida por la legislación, tanto en la reducción de la jornada como en los demás beneficios contemplados. Scelzi señala que en Antioquia la compañía trabaja con más de 40 clientes y que todos han tenido que adaptar sus operaciones a los nuevos requerimientos. Sin embargo, la estrategia de Sodexo no consiste simplemente en trasladar los mayores costos laborales al precio final. El ejecutivo explica que la compañía revisa cada contrato de manera individual con sus clientes, analizando el alcance de las soluciones, las capacidades instaladas y el presupuesto disponible. “Nos sentamos para que esos diseños sean de la mano con el cliente”, señaló Scelzi, al explicar el modelo de trabajo utilizado para absorber y gestionar los cambios laborales. Puede leer: Jornada laboral de 42 horas en Colombia: Abecé de los cambios para trabajadores y empresas También advierte que existe un riesgo adicional, utilizar la inflación como explicación automática para trasladar todos los aumentos a los precios. “La inflación de mayor cuidado que nosotros le prestamos es que no tape ineficiencia propia de cómo operamos”.

Crecimiento de doble dígito y más de 200 clientes

Para el cierre de 2026, Sodexo mantiene una expectativa de crecimiento de doble dígito o incluso superior. Scelzi espera conservar prácticamente toda su base de clientes, con una tasa de retención proyectada entre 98% y 99%. En el primer semestre, la retención ya alcanzaba 99%. Actualmente, Sodexo trabaja con más de 200 clientes y tiene presencia en más de 2.000 sitios de trabajo en Colombia. Para dimensionar la escala de sus operaciones, Scelzi utiliza un ejemplo relacionado con los servicios de limpieza, la compañía atiende diariamente una superficie equivalente, en proporción, a unos 30 grandes estadios de fútbol. En alimentación, la comparación también permite dimensionar el alcance de la operación, Sodexo prepara y sirve diariamente las comidas de sus consumidores en una escala que el ejecutivo compara con el mundo del consumo masivo y la venta directa.