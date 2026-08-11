Medellín es el “cerebro” de Sodexo en Colombia: la apuesta de la compañía por crecer a doble dígito

Para Sodexo, Medellín pasó de ser una de las principales plazas comerciales de Colombia a un punto estratégico para operar, analizar datos y administrar buena parte de los servicios que la compañía presta en Colombia y otros mercados de Latinoamérica.
Así lo explica Alejandro Scelzi, CEO de Sodexo Latam, en conversación con EL COLOMBIANO, quien destaca el peso que tiene Antioquia dentro de la operación de la multinacional francesa. La compañía lleva más de 30 años en Colombia y actualmente cuenta con unos 10.500 colaboradores en el país, de los cuales más de 3.500 están en Medellín y sus alrededores.
La región representa cerca del 35% del negocio nacional de Sodexo y concentra clientes de grandes grupos económicos de sectores como servicios financieros, alimentos, servicios profesionales y manufactura.
Pero hay un elemento adicional que explica por qué Medellín es considerada importante para la multinacional, aquí funciona el centro desde el cual se administran las operaciones de Sodexo a nivel nacional.
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