StartCo arranca en Medellín con una proyección de US$18 millones en negocios

Este jueves 16 de abril arrancó en Medellín una de las vitrinas de startups más grandes de América Latina: StartCo. Plaza Mayor será por este jueves y viernes un puente de negocios entre inversores y empresas de base tecnológica. Solo para tener una idea, se espera un movimiento de 18 millones de dólares.
El evento destaca el crecimiento acelerado del ecosistema emprendedor de Medellín y su consolidación como uno de los principales hubs de innovación en Colombia y América Latina, en el marco de la apertura del evento.