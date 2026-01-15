“Gobierno quiere imponer control de precios a las viviendas en Colombia”: presidente de Camacol

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) prendió las alarmas frente al borrador de decreto del Ministerio de Vivienda que propone fijar el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) exclusivamente en pesos colombianos y prohibir su referencia al salario mínimo desde las primeras etapas de comercialización.
Para el gremio constructor, esta iniciativa introduce un control artificial de precios, desconoce el marco legal vigente y puede generar efectos contrarios a los buscados.
Es decir, menos oferta, mayores barreras de acceso y riesgos jurídicos para el sector.
“El Gobierno pretende imponer un control de precios a las viviendas en Colombia”, afirmó Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol.