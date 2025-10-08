Denuncian que tarifas de Air-e no bajaron como dijo Superservicios: en estratos bajos subieron un 5%

El pasado 6 de octubre de 2025, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) anunció, mediante un comunicado, que hubo una reducción en la tarifa de energía que pagan los usuarios de la intervenida Air-e, pero un estudio desmintió a la entidad y precisó que las tarifas “nunca han dejado de subir”.
La cuestión fue que la Superservicios aseguró que el costo del kilovatio/hora pasó de $1.072 en agosto del año pasado a $796 en septiembre de este año 2025, un ahorro del 25% para cerca de 1,3 millones de personas en el Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El Observatorio de Energía de Colombia accedió a datos del operador del mercado energético XM y analizó la información tarifaria de todos los usuarios de dicha compañía y encontró inconsistencias en las cifras y en el alcance del descuento.
Por ejemplo, advirtió que Air-e todavía estaría pagando un pequeño saldo de deuda de opción tarifaria. La cuestión fue que el cálculo de Superservicios no incluye ese pago, equivalente a $12 por kilovatio. Por tanto, la tarifa real sería de $808.
Eso no es todo, el informe señala que comparar agosto de 2024 con septiembre de 2025 puede ocultar ajustes extraordinarios, subsidios transitorios o provisionales que no perduren. Lo correcto sería comparar meses iguales.