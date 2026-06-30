La tasa de usura certificada para julio es de 28,79%, se mantiene igual que el mes pasado

La Superfinanciera reveló que la tasa de usura certificada para julio quedó en 28,79%, es decir que se mantuvo igual que en junio. Ambos meses están marcados por el Mundial de fútbol 2026. Es la primera vez en seis meses que la tasa se deja quieta, pues ya iban cuatro meses en fila que la superintendencia aumentaba el tope de consumo para las tarjetas de créditos, es decir, desde fecebrero, hasta el mes pasado, las compras de los colombianos se encarecieron de manera importante. En siete meses, el consumo de los colombianos se ha encarecido 4,34 puntos porcentuales. Mientras que en un año, el indicador ha aumentado 4,01 puntos, es decir entre julio de 2025 y julio de 2026. De acuerdo con los analistas, la senda alcista que había mantenido la tasa de usura en los meses anteriores se había adoptado como un mecanismo para controlar la inflación. Este comportamiento iba alineado con las tasas del Banco de la República. Por otro lado, las otras tasas que certificó la superfinanciera quedaron de la siguiente manera: los créditos de consumo de bajo monto quedaron en 62,66%, los productivos de mayor monto en 41,27%, el productivo rural en 32,75%, el productivo urbano en 58,16%, el popular rural en 68,75% y el popular productivo urbano en 87,72%. Una tarjeta de crédito en la época de alto consumo como julio que no solo hay mes de Mundial, sino también es el mes en el que se puede disfrutar de la prima y vienen las vacaciones de mitad de año, puede ser una herramienta para disfrutar de la celebración, pero hay que tener cautela con su uso. Bancolombia afirma que es importante revisar el interés mensual que el banco cobra por las compras y los demás costos asociados al producto, como el valor de la cuota de manejo. Conocer los detalles del plástico es el primer paso para tener unas finanzas sanas. Otro de los consejos es definir las cuotas según el tiempo en que se pagará el bien o el servicio. Una de las claves con las tarjetas de crédito es diferir las cuotas al menor tiempo posible.