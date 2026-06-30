La tasa de usura certificada para julio es de 28,79%, se mantiene igual que el mes pasado

La Superfinanciera reveló que la tasa de usura certificada para julio quedó en 28,79% , es decir que se mantuvo igual que en junio. Ambos meses están marcados por el Mundial de fútbol 2026.

Es la primera vez en seis meses que la tasa se deja quieta, pues ya iban cuatro meses en fila que la superintendencia aumentaba el tope de consumo para las tarjetas de créditos, es decir, desde fecebrero, hasta el mes pasado, las compras de los colombianos se encarecieron de manera importante.

En siete meses, el consumo de los colombianos se ha encarecido 4,34 puntos porcentuales. Mientras que en un año, el indicador ha aumentado 4,01 puntos, es decir entre julio de 2025 y julio de 2026.

De acuerdo con los analistas, la senda alcista que había mantenido la tasa de usura en los meses anteriores se había adoptado como un mecanismo para controlar la inflación. Este comportamiento iba alineado con las tasas del Banco de la República.