Venezuela firma memorando con empresa internacional para ampliar cooperación en petróleo, gas y minería

El Gobierno de Venezuela y la multinacional tecnológica SLB firmaron este miércoles 11 de junio un memorando de entendimiento en el Palacio de Miraflores, en Caracas, con el objetivo de desarrollar nuevas áreas de cooperación en los sectores petrolero, gasífero y minero mediante la incorporación de tecnología para actividades de exploración, perforación y optimización de yacimientos, en el marco de la estrategia oficial de apertura a la inversión internacional.
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La firma del documento fue realizada por el director ejecutivo de SLB, Olivier Le Peuch, y el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón. Según informó el Ejecutivo, el acuerdo busca impulsar la transferencia de tecnología aplicada a la industria energética y fortalecer proyectos vinculados a la explotación de recursos naturales en el país.
Obregón precisó que el memorando corresponde a una etapa preliminar de negociación y aclaró que se trata de “acuerdos preparatorios”. Asimismo, expresó su expectativa de concretar “próximamente un acuerdo definitivo” que permita avanzar en proyectos conjuntos y favorezca la llegada de nuevos inversionistas al sector.