¿Planea viajar en Amor y Amistad? Guía de precios y presupuesto

Playa, desierto o montaña, ¿qué destino elegiría para seguir escribiendo su historia de amor? Seguramente esa sea una de las preguntas que se está haciendo días antes del fin de semana de Amor y Amistad.
Si su plan es viajar del 20 al 21 de septiembre, lugares como Cartagena, San Andrés, Barichara, Armenia y el desierto de la Tatacoa, destacan entre los destinos románticos que tiene Colombia, a los cuales podrá viajar con un presupuesto en $1,92 millones y $6,59 millones.
