¿Planea viajar en Amor y Amistad? Guía de precios y presupuesto

Playa, desierto o montaña, ¿qué destino elegiría para seguir escribiendo su historia de amor? Seguramente esa sea una de las preguntas que se está haciendo días antes del fin de semana de Amor y Amistad. Si su plan es viajar del 20 al 21 de septiembre, lugares como Cartagena, San Andrés, Barichara, Armenia y el desierto de la Tatacoa, destacan entre los destinos románticos que tiene Colombia, a los cuales podrá viajar con un presupuesto en $1,92 millones y $6,59 millones. Puede leer: Viaje a EE. UU. en octubre: estos son los vuelos más barato desde Bogotá por $776.000

Precios y presupuesto por destino

Viajar a Cartagena en Amor y Amistad

Uno de los destinos más apetecidos por los turistas es Cartagena, debido a su oferta cultural y su mar. Si su plan es visitar ‘La heroica’, los vuelos podrá conseguirlos desde $1,18 millones y $1,93 millones. El hospedaje, dependiendo si opta por habitación o apartamento completo, podrá encontrarlo entre $2,26 millones y $6,59 millones; y, finalmente, la alimentación la conseguirá entre $520.000 y $720.000, contemplando solo almuerzos y cenas, pues el desayuno la mayoría de veces es incluido por el hotel. Esto, en total, representará un costo por pareja entre $2,26 millones y $6,59 millones, dependiendo de las opciones que elija.

San Andrés: sol y playa para parejas

Entre los destinos con playa, brisa y mar, San Andrés se convierte en otro de los favoritos, con vuelos entre $1,84 millones y $2,9 millones; estadía entre $800.000 y $2,7 millones; y alimentación entre $600.000 y $840.000, todo por un total entre $3,24 millones y $6,44 millones.

Barichara, el pueblo más bonito de Colombia

Si busca un destino más colonial, la opción perfecta para los enamorados es Barichara, Santander, un lugar en el que debe alistar un presupuesto por pareja entre $2,39 millones y $4,09 millones, pues los vuelos a Bucaramanga puede conseguirlos entre $1,2 millones y $1,65 millones, y desde ahí debe alquilar un carro para Barichara, lo que tiene un costo entre $401.000 y $870.000 dependiendo el modelo que escoja y la gasolina que consuma. Al llegar al que se conoce como el pueblo más bonito del país, debe contemplar los costos de hospedaje (entre $350.000 y $950.000) y alimentación (entre $440.000 y $620.000). Más noticias: Controversia por megaproyecto de lujo que busca transformar uno de los lugares más sagrados y venerados del mundo

Desierto de la Tatacoa, aventura bajo las estrellas

Otro de los lugares favoritos por las parejas es el Desierto de la Tatacoa en Huila. Sin embargo, para llegar allí, el proceso es similar al de Barichara. Primero debe llegar a Neiva (vuelos entre $1,48 millones y $1,56 millones), y de allí, alquilar un carro al desierto, el cual le puede costar entre $280.000 y $744.000. Ya en el lugar podrá conseguir hospedaje entre $908.000 y $1,4 millones, y alimentación entre $300.000 y $480.000.

Armenia y el Eje Cafetero en pareja

El Eje Cafetero es otro de los destinos preferidos, no solo por parejas, sino por turistas locales y extranjeros.

Consejos para ahorrar en sus viajes de Amor y Amistad