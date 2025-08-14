Smart Fit respondió a polémica en su sede de Cajicá: instructor fue desvinculado tras pelea con cliente

Un tenso momento se vivió dentro de una de las sedes de Smart Fit en Cajicá, Cundinamarca, cuando un instructor y un usuario protagonizaron un altercado que, por poco, termina en agresión física. Según videos difundidos en redes sociales, el intercambio verbal escaló cuando el instructor Alfredo Peluffo reaccionó de manera agresiva y forcejeó con el cliente. En medio del enfrentamiento, el usuario tomó un disco de pesas, aparentemente con intención de golpear a su contraparte. Puede leer: ¿La era dorada de los gimnasios? Colombia es el cuarto país más fitness de América Latina Gracias a la intervención de otro funcionario del gimnasio, la situación fue controlada de inmediato y ambas partes fueron separadas, evitando que el incidente pasara a mayores, todo esto se dios cuando otros usuarios realizaban sus rutinas en el gimnasio ubicado en el sector de Villa de Oro.

La versión oficial de Smart Fit

En un comunicado emitido el pasado 6 de agosto, la franquicia explicó que, apenas tuvo conocimiento de lo sucedido, activó sus protocolos internos y abrió una investigación para esclarecer los hechos. Como primera medida, la compañía decidió terminar el vínculo laboral con el instructor implicado.

Smart Fit también informó que contactó individualmente a los usuarios que reportaron el incidente para comunicarles las acciones adoptadas y reiterar su compromiso con la seguridad y el bienestar de clientes y trabajadores. La empresa subrayó que todo el proceso se desarrolló conforme a la legislación colombiana y reafirmó su rechazo categórico hacia cualquier forma de violencia o conducta que atente contra la integridad física dentro de sus instalaciones. Puede leer: ¿Cuántos centros de acondicionamiento abrirá este año Smart Fit en Colombia?

Qué dijeron las víctimas por la agresión

Frente a lo ocurrido, los agredidos hicieron una denuncia pública en la que señalaron que el origen del conflicto habría sido un fuerte señalamiento de Peluffo. Según ellos, el hombre los acusó de “grabar y vender sus rutinas de rumba a otros gimnasios competidores como Spinning Center o BodyTech”.

En la carta, los afectados dicen temer por su vida y lanzan una alerta: “Nos preocupa nuestra integridad, pues el señor Peluffo nos advirtió en varias ocasiones que ‘no sabíamos con quién nos estábamos metiendo’ y aseguró tener vínculos cercanos con directivos de Spinning Center, Smart Fit y BodyTech. Esto agrava aún más la situación”. Lea más: Corte ordenó a Smart Fit adaptar sus espacios para personas con discapacidad

Qué hacer en caso de un altercado en espacios públicos

Ante cualquier altercado o situación que ponga en riesgo la integridad propia o de terceros, las autoridades recomiendan: -Comunicarse con la línea de emergencias 123. -Llamar al 112, línea directa de la Policía Nacional. -Acudir al CAI más cercano para reportar el incidente. Entérese: El emprendedor paisa que hoy lidera un holding de bienestar con más de 23 sedes y cinco líneas de negocio a nivel mundial

Resultados financieros de Smartfit

Smart Fit cerró el primer semestre de 2025 con músculo financiero y un crecimiento que no afloja. La cadena de gimnasios más grande de Latinoamérica reportó un beneficio neto recurrente de 60 millones de dólares, un 28% más que en el mismo periodo de 2024, y un alza del 33% en ingresos. El EBITDA recurrente subió 32%, con un margen del 32,8%. La compañía opera ya 1.818 clubes en 15 países, 289 más que hace un año, y su base de socios llegó a 5,15 millones (+11%). Brasil concentra casi la mitad de sus unidades, seguido de México con el 22%.