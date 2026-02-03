Android para PC: por qué el debut de Google será polémico

El 3 de febrero de 2026, The Verge publicó un análisis que sitúa el lanzamiento de “Android para PC” —el proyecto Aluminium que combina Android y ChromeOS— en un calendario más lento del esperado: pilotos con “trusted testers” a finales de 2026 y un despliegue general posterior, acompañado de restricciones de compatibilidad con parte del hardware Chromebook existente. La pieza, firmada por Sean Hollister, se apoya en material del caso antimonopolio de búsqueda en EE. UU., que también detalla cómo Google planea mantener ChromeOS activo para cumplir su promesa de 10 años de actualizaciones antes de retirarlo gradualmente.

Android para PC y el calendario real

Según la documentación judicial citada, Aluminium no llegaría de forma plena hasta más allá de 2026, con un horizonte que prioriza usos comerciales y educativos en una fase posterior. Google, por su parte, anunció en 2023 que todos los Chromebooks recibirán actualizaciones automáticas durante 10 años desde el lanzamiento de su plataforma, un compromiso clave que explica la convivencia prolongada de ChromeOS mientras madura Android para PC. En ese contexto, el vicepresidente de Android, Sameer Samat, reconoció en una transcripción que la compañía “espera lograrlo; estamos trabajando duro” —en referencia a un objetivo inicial en 2026—, una señal de prudencia sobre plazos y alcance. A su vez, John Maletis, responsable de ChromeOS, advirtió que “no todos los dispositivos podrán migrar” al nuevo sistema.

Filtración: primeras imágenes de Aluminium OS

Una semana antes, el 28 de enero, una filtración mostró por primera vez Android para PC en acción: un informe de errores de Google incluyó vídeos de Aluminium OS funcionando en un portátil HP, con barra de tareas tipo ChromeOS, botón de inicio centrado, barra superior con indicadores Android, Play Store y multitarea en pantalla dividida. La compilación correspondía a Android 16 personalizado para el escritorio.

Windows se despide de las apps Android