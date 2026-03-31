¡Comienza la cuenta regresiva! Todo listo para volver a la Luna tras más de medio siglo

La carrera espacial tendrá este 1 de abril un hecho relevante para la astronomía; todo hace parte del gran programa Artemis liderado por la Nasa y que involucra una colaboración internacional masiva con la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y la Agencia Japonesa (Jaxa). Artemis ya tuvo un primer momento, el llamado Artemis 1. La Nasa lo explica así: “Artemis 1 fue la primera de una serie de misiones cada vez más complejas que permitirán la exploración humana de la Luna y futuras misiones a Marte”. Fue una prueba de vuelo lunar no tripulado que se lanzó el 16 de noviembre de 2022 y regresó el 11 de diciembre del mismo año, es decir, duró 25 días, 10 horas y 53 minutos. Le puede interesar: La carrera lunar se reactiva: las razones detrás del regreso del ser humano a la Luna “Durante la misión Artemis 1, el nuevo megacohete lunar de la Nasa, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), surcó el cielo nocturno y envió la nave espacial Orión en un viaje de 2,25 millones de kilómetros más allá de la Luna y de regreso”, detallaron desde la Nasa. El programa Artemis, nombrado en honor a la diosa hermana gemela de Apolo, tiene como objetivo probar las tecnologías necesarias para poder enviar humanos a Marte, un viaje mucho más largo. Una ambición de por sí desafiante, que también enfrenta la presión de que China no lo haga antes. China tiene la meta de llevar humanos a la Luna en el 2030 y apunta al polo sur lunar, entre otras cosas por su potencial de ricos recursos naturales. La competencia remite a la carrera espacial de los años 1960 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque el profesor Matthew Hersch, de la Universidad de Harvard, sostiene que esa rivalidad fue “única” y “no se repetirá en mucho tiempo”.

Ahora viene Artemis 2, ¿qué hará esta misión?

Más de medio siglo después de que la última tripulación del programa Apolo volara a la Luna, tres hombres y una mujer se preparan para un viaje al satélite natural de la Tierra que se perfila como una nueva página en la exploración espacial estadounidense. La esperada misión Artemis 2 de la Nasa está programada para despegar desde Florida este miércoles 1 de abril. No van a alunizar. Sobrevolarán el satélite natural de la Tierra, como lo hizo el Apolo 8 en 1968, será un viaje de aproximadamente 10 días. Será el primer vuelo tripulado del nuevo cohete de la Nasa, llamado SLS. El descomunal cohete de color naranja y blanco está diseñado para hacer varios viajes de regreso a la Luna en los próximos años, con el objetivo de establecer una base permanente que ofrecerá un punto de partida para exploraciones posteriores. “La tecnología de cómputo que soporta a la tripulación de Artemis 2 sería casi inimaginable para la tripulación del Apolo 8, que fue a la Luna en una nave con la electrónica de una tostadora moderna de última generación”, comparó el profesor Matthew Hersch, de la Universidad de Harvard en declaraciones a AFP. Puede leer: Sueño lunar: los 26 niños paisas que anhelan ver el despegue de la misión Artemis II Aún así, Artemis 2 no estará exenta de riesgos, según admite la propia Nasa. Hay que tener en cuenta que esta tripulación –de cuatro astronautas– abordará una nave espacial que nunca ha transportado seres humanos ni ha viajado a la Luna, que se encuentra a más de 384.000 kilómetros de la Tierra, es decir, aproximadamente 1.000 veces más lejos que la Estación Espacial Internacional. “No aceptamos nada que no sea perfecto; de lo contrario, estamos aceptando un riesgo mayor”, dijo a la AFP Peggy Whitson, exjefa de astronautas de la Nasa. “Este es un proceso importante que todos tienen que adoptar para que realmente podamos tener éxito, porque tenemos que vivir con esa conciencia, por nuestra historia en los vuelos espaciales, de que cuando pasan accidentes la gente morirá”, dijo Whitson. Minimizar los riesgos y prevenir un desastre implicará que la tripulación realice una serie de chequeos y maniobras mientras aún se encuentren en las proximidades de la Tierra. Si todo sale bien, seguirán rumbo a la Luna y una vez allí, sobrevolarán su cara oculta. La Nasa planea transmitir en directo el histórico viaje con la esperanza de despertar entusiasmo por la exploración espacial, al igual que hizo el programa Apolo con sus emisiones en todo el mundo en la década de 1960 y principios de 1970. Será este 1 de abril a las 5:24 de la tarde, hora colombiana.

Estos son los astronautas que volarán hacía La Luna

De izquierda a derecha: el canadiense Jeremy Hansen, la astronauta Christina Koch, y los astronautas Reid Wiseman y Victor Glover. FOTO Getty

Los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, son los elegidos para realizar este viaje que durará aproximadamente 10 días. La odisea trae una serie de primicias, incluyendo la primera vez que una mujer, un astronauta negro y un no estadounidense parten en una misión a la Luna. “Estamos volviendo a la Luna porque es el próximo paso en nuestro periplo a Marte”, dijo en un pódcast de la Nasa Wiseman, comandante de Artemis 2. Comenzaron una cuarentena en Houston el mes pasado y la continuarán mientras esperan la luz verde para la misión lunar Artemis 2, que se ha enfrentado a dificultades tecnológicas y retrasos. “Vamos a la Luna”, exclamó Wiseman, el comandante de la misión, a su llegada con la tripulación. Conozca a los cuatro astronautas que volarán alrededor de la Luna.

Reid Wiseman

Tiene 50 años y es el comandante de la misión. Nacido en Baltimore, se unió a la Nasa en 2009 tras una larga carrera en la Marina estadounidense. Para Wiseman, la misión cumple un sueño que alguna vez consideró imposible. En 2014 realizó una misión de 165 días en la Estación Espacial Internacional y luego fue jefe de la oficina de astronautas de la NASA. Tras la muerte de su esposa por cáncer en 2020, crió solo a sus dos hijas, hoy adolescentes, a quienes explicó abiertamente los riesgos inherentes a su profesión y del viaje que está por emprender. “Les dije ‘Aquí está el testamento, aquí están los documentos (...) Y si me pasa algo, esto es lo que les va a pasar a ustedes’”, contó. “Es parte de esta vida”.

Victor Glover

Victor tiene 49 años y será el piloto de la nave Orion. Veterano de la Marina y padre de cuatro hijas, fue seleccionado por la Nasa en 2013. Su interés por el espacio comenzó al ver un lanzamiento del transbordador espacial de la Nasa por televisión. “Pensé: ‘De verdad quiero conducir uno de esos’”. En 2020 se convirtió en el primer afroestadounidense en participar en una misión de larga duración en la Estación Espacial Internacional. Con Artemis 2, será el primer hombre negro —y primera persona no blanca— en viajar a la Luna, un hito que él atribuye al camino abierto por pioneros como Guion Bluford, el primer afroestadounidense en ir al espacio.

Christina Koch

Koch, de 47 años, será la primera mujer en integrar una misión lunar. Ingeniera de formación y exploradora experimentada, ha trabajado en entornos extremos como la Antártida. Desde niña soñaba con ser astronauta y creció viendo imágenes icónicas del programa Apolo. Seleccionada también en 2013, ostenta el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer, con 328 días, y participó en la primera caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres, junto a Jessica Meir. “Siempre le digo a la gente: haz lo que te dé miedo”, dice sobre su lema personal. “Y eso significa que tengo que seguir mi propio consejo”. Con Artemis 2 suma otro hito a su trayectoria en la Nasa.

Jeremyi Hansen