josé antonio lorente

Científico de la Universidad de Granada

Entrevista

El líder de la investigación genética a Cristóbal Colón

Cuando salgan los resultados de los tres laboratorios los mandarán a otros dos...

“Sí. Primero pasarán por laboratorios de la Universidad de Granada, la de Florencia y la del Norte de Texas, EE. UU. Las tres muestras irán con otras dos que no tienen nada que ver. Luego, pasarán a la Universidad Tor Vergata, de Roma, y a un laboratorio especializado de México”.

¿Por qué enviarán otras dos muestras?

“Solo yo sabré cuáles son esas dos muestras. Eso en medicina se llama un estudio ciego. Lo hacemos para no estar a priori sugestionado de lo que va a salir, porque este tipo de ciencia es objetiva siempre, pero la interpretación no lo es. Hay veces que los resultados son tan claros que dices que esto es tal cosa, pero otras veces depende del contexto en el que los identifiques”.

¿Cree que habrá algún impacto político con lo que resulte el 12 de octubre?

“No, en mi opinión personal, de ninguna manera. La mayoría piensa que Colón era italiano. La teoría universal es esa, y yo también lo pienso. Este proyecto no se hace para demostrar que no lo era. Si era italiano, el ADN dirá si sí lo es. No va a decir que era portugués si no era realmente de allá”.

Si esta vez tampoco consiguen confirmar el objetivo, ¿habrá un tercer intento por parte de ustedes?

“Nos gustaría que este fuese el último intento. Todo depende del resultado que salga y del material que nos quede, que va a ser muy poco. Si no se concluye algo, puede que se guarde material para hacer algo luego”.