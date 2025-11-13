Tormenta solar “grave” impactó la Tierra el miércoles en la noche, pero sus efectos podrían sentirse este jueves, advierten la NOAA y la ESA

La advertencia llegó desde dos frentes que rara vez coinciden en un mismo tono: la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y la Agencia Espacial Europea (ESA) confirmaron que una tormenta solar “grave” golpeó la Tierra anoche y que las perturbaciones geomagnéticas podrían continuar hoy.
Horas después de ese primer informe, la NOAA detalló que la perturbación magnética propia del evento, se intensificó rápidamente. Los meteorólogos de su Centro de Predicción del Clima Espacial explicaron que el campo magnético de la Tierra enfrenta una fuerza equivalente a ocho veces su nivel normal de fondo. Al mismo tiempo, la ESA señaló que el episodio podría alcanzar niveles “graves”, especialmente mientras se espera la llegada de una tercera eyección de masa coronal (CME), la más energética de las emitidas por el Sol en los últimos días.
El nivel G4, en el que fue catalogada, no implica un riesgo biológico para las personas, pero sí puede provocar interrupciones en comunicaciones de radio de alta frecuencia, alteraciones en la precisión del GPS, desajustes en sistemas de navegación y anomalías en satélites. De hecho, varios operadores han activado protocolos de prevención frente a posibles fallos en instrumentos electrónicos.
Estas tormentas, explicó el jefe de la Oficina de Meteorología Espacial de la ESA, Juha-Pekka Luntama, son especialmente complejas cuando varias erupciones se solapan en el espacio, y advirtió que “nuestro planeta fue impactado anoche por dos eyecciones de masa solar consecutivas”, y que se espera una tercera que podría fusionarse con las anteriores y elevar aún más la perturbación geomagnética.