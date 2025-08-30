Sembrar ciencia en el colegio para cultivar tecnología en la ciudad: así se está formando Medellín en CT+I

En un salón del colegio I.E. Alfonso Upegui, en una ladera al occidente de Medellín, un grupo de estudiantes discute cómo diseñar refugios para zarigüeyas desplazadas de sus hábitats naturales en medio del boom de proyectos de urbanización que varias compañías constructoras han llevado a la cima de la vereda Pajarito, en la comuna 7 - Robledo.
Pocos kilómetros al norte, en el colegio I.E. El Triunfo, los proyectos escolares apuntan a transformar los espacios comunes de una pequeña institución en escenarios más dignos y de convivencia. Ambos son ejercicios sencillos, apoyados por la Alcaldía a través de Experiencia Reto 2025, una metodología que impulsa la investigación escolar desde problemas reales del entorno.
Ninguna de estas iniciativas habla de algoritmos ni de inteligencia artificial, pero sí de preguntas, observación y ciencia básica. Esa semilla temprana de curiosidad contrasta con lo que ocurre en las universidades de la ciudad, donde los currículos ya integran ciencia de datos, programación y ética de la IA.
En ese tránsito, del colegio a la universidad, de la idea al algoritmo, Medellín se juega parte de su aspiración de convertirse en un Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+I).