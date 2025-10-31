Gemini y el nuevo camino de la IA en Latam: así ve Google el futuro digital

La inteligencia artificial dejó de ser promesa para convertirse en práctica cotidiana. Esa fue la idea central que Google quiso reforzar en su más reciente encuentro Think with Google 2025, celebrado esta semana en Bogotá. Detrás de los anuncios y demostraciones técnicas, el mensaje fue claro: América Latina ya no observa la revolución de la IA desde lejos, la está protagonizando.
Colombia, junto con Brasil, Chile y México, lidera esa adopción acelerada que empieza a transformar industrias completas, desde la publicidad hasta la educación.