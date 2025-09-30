¡Hechos con inteligencia artificial! OpenAI presentó Sora 2, la app de IA que crea videos más realistas

La Inteligencia Artificial y las principales compañías que trabajan con las aplicaciones de uso cercano a las personas, como OpenAI, siguen entregando novedades. Es el caso de esta compañía que presentó el modelo de generación de videos Sora 2, que está en la base de una nueva aplicación social centrada en este tipo de contenido creado con inteligencia artificial que impulsa la creación y el descubrimiento.
Sora es una herramienta de inteligencia artificial generativa que crea vídeos realistas. En su nueva versión, es capaz de generar paisajes sonoros de gran realismo y de sincronizar los diálogos y los efectos de sonido.
El CEO de OpenAI, Sam Altman, presento este video, un ejemplo de todo lo que Sora 2 puede hacer con IA.