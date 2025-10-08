Pilas con virus que se propaga por WhatsApp: nació en Brasil y ya hay advertencia en Colombia

La empresa de ciberseguridad Trend Micro emitió una alerta sobre un nuevo malware identificado como SORVEPOTEL, que se está expandiendo rápidamente a través de WhatsApp Web y podría afectar a usuarios en distintos países de América Latina, incluida Colombia.
Según el informe de la compañía, hasta el momento se han registrado 477 infecciones, de las cuales 457 ocurrieron en Brasil, país donde comenzó el brote. A diferencia de otros ataques informáticos, este virus no roba datos ni exige rescates, sino que busca replicarse de forma masiva, lo que puede causar interrupciones en sistemas corporativos y gubernamentales.