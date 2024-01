“Estoy hablando de una pérdida activa y selectiva, de quitarme premeditadamente cosas de encima. Pequeños gestos que pudieran ser determinantes dado que los grandes propósitos no sirven para nada”, escribió.

Labari escribió que, para cumplir sus objetivos, este 2024 cambiaría de estrategia. No pensaría en aquello que quiere mejorar, sino en lo que quiere dejar de hacer y en lo que está dispuesta a perder para por fin cambiar.

En estos primeros días del año leí una columna de opinión, en El País de España, de la periodista y escritoria Libia Labari que me dejó pensando en los propósitos que nos fijamos para cumplir al inicio del año, pero que difícilmente mantenemos.

Y es que según una investigación de 2022, realizada por la Universidad de Scranton, en Estados Unidos, solo el 8 % de las personas terminan el año con los propósitos que pensaron a inicio de año. Otros estudios dicen que el 25 % de las personas mantienen sus metas hasta la primera semana de enero, luego las abandonan.

Después de consultar con psicólogos como Rodrigo Mazo Zea, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, me di cuenta de que Labari alude a una gran verdad que puede resultar obvia para muchos, pero que pocos ponen en práctica al vivir en la sociedad de lo inmediato y es que los grandes propósitos no sirven para nada si no hay también metas a mediano y corto plazo que los acompañen.

El error más frecuente es creer que en cuestión de días o meses cumpliremos un gran propósito sin dar pequeños pasos para alcanzarlo y esto se refuerza con creencias culturales y refranes populares como “Año nuevo, vida nueva”.

Esto motiva a que las personas quieran introducir nuevos hábitos como comer mejor, hacer ejercicio, adelgazar, o incluso aprender nuevos idiomas y otras infinitas posibilidades; pero nada de esto se logra de un día para otro.

“Hay una ilusión de que al iniciar el año será fácil introducir rutinas y lograr propósitos. Ahí entra una presión por cambiar rápidamente, pero pocas personas planean de manera consciente y realista cómo lo harán, sino que movidos por la euforia del momento, se trazan objetivos que luego abandonan”, explica la psicóloga Ayadith Álvarez.

Debido a esto, las personas pueden sentirse frustradas si no pueden cambiar o introducir nuevos hábitos. Además, por más que una persona desee algo, esto también depende de variantes externas, de oportunidades, compromisos, entre otros asuntos que le pueden facilitar o dificultar el cumplimiento de dichas metas, según la psicóloga Luisa Vallejo.

“Es habitual, entonces, encontrarse con personas pasando por episodios depresivos, frustración y con baja autoestima, al no lograr lo que se propusieron a inicio de año”.

De estos casos fallidos, cada año nuevo, puede aparecer cierta presión —de uno mismo y los demás– para cumplir por fin el objetivo. Frases como “este año sí lo cumplo”, pueden ser un poco forzadas si no está preparado realmente para el cambio.