Remesas en octubre superan las exportaciones de manufacturas y suman más de US$10.000 millones en el año

El Banco de la República informó que en octubre los trabajadores colombianos en el exterior enviaron US$1.092,10 millones en remesas, lo que representa un aumento de 5,4% frente al mismo mes del año pasado, cuando se recibieron US$1.036,40 millones.
Con este resultado, las remesas acumuladas en lo corrido del año superaron los US$10.000 millones. Octubre se ubicó como el quinto monto más alto de 2024, aunque aún por debajo del récord registrado en julio, cuando ingresaron US$1.158,36 millones.
