¿La circuncisión en adultos está de moda?: esto afirma un experto

Por Europa Press

La circuncisión en adultos mejora la higiene íntima y reduce el riesgo de infecciones locales al eliminar el prepucio, ya que se facilita la limpieza, se reduce la acumulación de secreciones y disminuye la probabilidad de inflamaciones, esto lo afirma el doctor Víctor Díez Nicolás, jefe del Servicio de Urología de Olympia Quirónsalud, en Madrid, España.

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Habrá profesionales de la salud que no estén de acuerdo con esta afirmación, pero aseguran que esta intervención quirúrgica es frecuente en Urología. Según el especialista, lejos de responder únicamente a motivos culturales o estéticos, cuenta con claras indicaciones médicas y beneficios para la salud. Además, gracias a los avances en cirugía ambulatoria, este procedimiento puede realizarse de “forma rápida, segura y con una recuperación cada vez más sencilla”.

La principal indicación para realizar la circuncisión suele ser la fimosis adquirida, condición en la que el prepucio no puede retraerse correctamente sobre el glande. Esta situación puede generar molestias, dolor durante las relaciones sexuales e incluso dificultar la higiene íntima.