Crean comité para frenar el tráfico ilegal de patrimonio cultural del país

Tras recuperar más de 1.100 piezas procedentes de una docena de países en los últimos cuatro años, Colombia creó un comité interinstitucional que buscará fortalecer las acciones para prevenir la salida ilegal de bienes culturales, geológicos y paleontológicos y avanzar en la repatriación de aquellos que permanecen fuera del país.

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Según la información, la protección del patrimonio cultural colombiano contará con una nueva instancia de coordinación entre entidades del Estado, a través del Decreto 0484 de 2026, en el que se dispuso la creación del Comité Interinstitucional para la prevención del tráfico ilícito y la repatriación de bienes muebles de interés cultural, geológico y paleontológico.

La medida busca fortalecer las estrategias para detectar y prevenir la comercialización y salida ilegal de piezas patrimoniales, además de facilitar el retorno de aquellas que se encuentran fuera del territorio nacional de manera irregular.

Según el Ministerio de las Culturas, las Artes y Los Saberes, entre 2022 y 2026, Colombia logró el regreso de 1.194 bienes de interés cultural procedentes de 12 países, entre ellos Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Suiza, Canadá y Chile.

La nueva instancia estará integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), el Archivo General de la Nación y el Servicio Geológico Colombiano.

El comité también buscará fortalecer el intercambio de información entre las instituciones y promover mecanismos que permitan involucrar al sector privado y a la ciudadanía en la identificación y protección de bienes culturales y científicos.

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En los próximos meses se realizará la primera sesión del comité, en la que se definirá un plan de acción y se adoptarán los lineamientos para el funcionamiento de este mecanismo permanente.