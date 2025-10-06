Reparar el cerebro, no extirparlo: la nueva esperanza para pacientes con epilepsia resistente

Hace unos años, para tratar una epilepsia resistente, la medicina solía abrir el cráneo o—cirugía invasiva, extracción de tejido cerebral, bisturí sobre el epicentro de una tormenta eléctrica—. Hoy, ese abordaje radical empieza a quedar atrás. En su lugar, la ciencia propone algo casi contrario: no extirpar, sino reparar; no destruir, sino reequilibrar. Y en esa transición de paradigma, el cerebro enfermo ya no se ve como una maquinaria defectuosa que debe silenciarse, se ve como un ecosistema complejo al que conviene restaurar sin borrar su identidad.
Lea también: La tecnología que podría cambiar la vida de pacientes con epilepsia ya llegó a Colombia
Jonathon Parker, neurocirujano de Mayo Clinic en Phoenix y director del Laboratorio de Investigación en Neuroelectrónica Basada en Dispositivos, es uno de los protagonistas de esta revolución silenciosa. “Nuestra meta es desarrollar tecnologías que pasen de reducir las convulsiones a eliminarlas por completo. Queremos cortar ese ciclo, sincronizar el cerebro y evitar las descargas que provocan la epilepsia”, le dijo a EL COLOMBIANO.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la epilepsia afecta a cerca de 50 millones de personas en el mundo. A menudo es impredecible, incapacitante, y en uno de cada tres pacientes, resistente a los medicamentos. Durante mucho tiempo, esos fármacos han sido la primera y única línea de defensa, pero como reconoce Parker, aunque son útiles y relativamente seguros cuando se administran bajo control, pueden tener efectos colaterales, y a veces eso pesa en la calidad de vida de los pacientes.
De allí que las nuevas investigaciones se orienten hacia tratamientos más precisos, menos invasivos y, sobre todo, más humanos, es decir, a trapias que no exijan vivir con efectos secundarios constantes, ni con la incertidumbre de si la próxima crisis aparecerá en la calle, en el trabajo o mientras se duerme.
“La epilepsia es una actividad no controlada en el cerebro que distorsiona nuestra capacidad de hacer cosas tan básicas como hablar o movernos. Altera nuestra manera de vivir y de vincularnos. Muchos pacientes me dicen que no pueden salir tranquilos a caminar o tomar un bus sin miedo a desmayarse”, explica el neurocirujano, por eso, el abordaje que lidera Mayo Clinic se apoya en tres grandes frentes que tienen el objetivo común de restaurar un cerebro que ha perdido el equilibrio entre sus señales eléctricas excitatorias e inhibitoria: la neuromodulación, la terapia celular y la terapia génica.