Crisis de la mediana edad: qué es, por qué se produce y cómo lidiar con ella

El proceso de negación del envejecimiento es cada vez más frecuente en nuestra sociedad. En las mujeres suele presentarse más como una búsqueda de la cirugía estética y en los hombres como una búsqueda desesperada de la forma física, haciendo deporte exhaustivamente. ¿Cómo evitar ese sufrimiento por envejecer? Con la aceptación del envejecimiento y de sus consecuencias, dicen los expertos.

El profesor de psiquiatría Javier García Campayo cuenta en su último libro Adiós al sufrimiento inútil que nuestros antepasados no tenían crisis psicológicas relacionadas con la edad, como sí las tenemos actualmente, favorecidas en muchos casos por un alargamiento de la esperanza de vida, así como por el desarrollo de las nuevas tecnologías, o el nivel de vida actual.

En el caso de la crisis de los 40, la más común y la más fuerte, según el experto, es fruto de expectativas desarrolladas sobre lo que se quiere conseguir para la vida. El psiquiatra asegura que no a todas las personas las afecta por igual y menciona que esta se justifica en la frustración por no haber logrado determinados objetivos y en una especie de negación ante el hecho de estar cada vez más cerca de la vejez.

“Se junta todo a los 40. Esa frustración por las expectativas no cumplidas y el darse cuenta de que la juventud se está perdiendo. Más o menos nos sucede a todos, pero el afrontamiento es variable”, agrega.