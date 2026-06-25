Olas gigantes y arena: así fue el impresionante desfile de Louis Vuitton en París

Olas gigantes en una playa de arena. Pharrell Williams presentó en París su nueva colección para Louis Vuitton, un homenaje al surf y al océano, en un desfile repleto de estrellas y en plena canícula en Francia. Con temperaturas récord en el país, el músico y diseñador estadounidense propuso un desfile con los pies en la arena en un decorado suntuoso: una ola gigante de fondo, una orquesta con medio centenar de músicos en uno de los laterales, y en el otro un grupo de gospel. Entérese: París reúne a 70 marcas en la Semana de la Moda Masculina primavera-verano 2027 “Cuando surfeas, te vuelves agua, aunque sea solo por un momento”, decía un mensaje en las redes de la marca, publicado antes del desfile, junto a unas imágenes de surfistas. “Conectar con el océano es volver a conectarte con tus raíces”, añadía.

Williams, oriundo de Virginia Beach, apostó por piezas de sastrería perfecta que se alternaban con cazadoras y abrigos de cuero. También hubo siluetas más sportwear, con mucho denim: shorts, chaquetas y pantalones que incluían pequeñas caracolas cosidas. Le puede interesar: Estas son las marcas colombianas que se subieron a la fiebre del Mundial con camisetas especiales Varios modelos lucían looks surferos, con una tabla e incluso combinaciones tipo neopreno con el logo de la casa impreso. El conocido monograma también recubría un skate, en un guiño a la cultura urbana.

En la paleta de colores dominaron los azules, desde los más oscuros hasta los tonos turquesas o aguamarinas. También hubo lugar para los ineludibles baúles de Louis Vuitton. Uno de ellos parecía sacar luz del interior.

Como suele pasar en los desfiles de Louis Vuitton, numerosas estrellas estadounidenses estuvieron presentes. Desde la cantante Missy Elliott hasta el actor Jeremy Allen White, pasando por el rapero Future.

Desfiles en París bajo temperaturas récord: así enfrentan el calor asistentes y modelos

Louis Vuitton cerró la primera jornada de esta edición primavera-verano 2027, en una Semana de la Moda masculina en plena canícula que promete ver más abanicos y miniventiladores en el público que en cualquier edición anterior. Horas antes, la francesa Études Studio presentó su colección inspirada en la obra del artista estadounidense Gordon Matta-Clark en el Palais de Tokyo, cerca de la Torre Eiffel. Y la firma japonesa Auralee mostró prendas a medio camino entre el workwear y un estilo más informal, con trajes de cortes amplios y colores clásicos como el azul marino, el gris y el caqui.

La ola de calor que está abrasando Francia y otros países europeos obligó a cambiar los horarios de varios desfiles. El de Dior, uno de los más importantes, programado para el miércoles en el museo Nissim de Camondo, fue adelantado a las 9H00 (7H00 GMT), y el del estadounidense Rick Owens el jueves también fue avanzado.

“Aplicamos las normas establecidas en el plan canícula del gobierno y del Estado”, dijo a AFP Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y Moda (FHCM), añadiendo que enviaron “un mensaje a todos, no solo a los miembros, sino también a los participantes, con toda la normativa que debe seguirse en caso de canícula”.