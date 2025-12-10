Científicos descubrieron el momento en que los humanos aprendimos una habilidad crucial para la evolución

La capacidad humana para hacer fuego es uno de los giros cruciales de la historia de la humanidad, lo que facilitó no solo calentarse sino también socializar y cocer alimentos, aspecto que contribuyó a la evolución del cerebro. Hay trazos del uso de fuego por humanos hasta de un millón de años, en África, pero se considera que era fuego surgido de manera natural.

Encontrar pruebas sólidas de esa capacidad es muy difícil, por la desaparición de los trazos en el tiempo. Es lo que pudo demostrar un equipo de investigadores del British Museum, en un yacimiento cerca del pueblo de Barnham, en Suffolk (noreste de Londres).

La anterior evidencia de encendido deliberado de fuego era de hace unos 50.000 años en la actual Francia. “Es el descubrimiento más extraordinario de mis 40 años de carrera”, se felicitó Nick Ashton, curador en el British Museum y autor principal del estudio publicado el miércoles en Nature, en una conferencia de prensa.

Los investigadores piensan que el homínido capaz de controlar el fuego era un Neandertal, ya que se encontraron fósiles suyos cerca. El sitio de Barnham fue descubierto por primera vez a fines del siglo XIX. El primer indicio de sugerencia que podía haber albergado una hoguera apareció en 2021, cuando los científicos descubrieron sedimentos que fueron calentados intencionalmente.

Tras cuatro años de trabajo minucioso se probó que esas cenizas no fueron causadas de manera natural. “El momento clave fue el descubrimiento de pirita de hierro”, explicó Ashton.

Ese mineral es utilizado para crear la chispa que enciende el fuego. La pirita es muy escasa en esa región, lo que indica que fue llevada al lugar con ese objetivo, subrayan.

También se encontraron hachas que pudieron servir para triturar la pirita.