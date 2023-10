De hecho, en una de las imágenes se puede observar cómo dos fanáticas dibujan el rostro de Matthew Perry con un mensaje de despedida a su ídolo. ”Goodbye Chandler Bing”, escribieron las jóvenes junto a un rostro sonriente del actor.

En otra imagen se lee en un cartel la frase “The one where we all lost a friend”, haciendo referencia a los capítulos de Friends, pues todos comienzan con “The one...”. Un guiño a la serie, haciendo referencia a un capítulo en el que todos perdieron a un amigo.