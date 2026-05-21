Vélez y J Balvin lanzan colección inspirada en el fútbol latinoamericano

La marca colombiana Vélez y el cantante J Balvin presentaron “The Game Blooms”, una nueva cápsula de moda que toma al fútbol como eje central para construir una propuesta estética inspirada en la identidad y la cultura latinoamericana.
La colección mezcla elementos deportivos, piezas en cuero y referencias visuales asociadas a la pasión futbolera de la región. Según explicó la compañía, el concepto busca trasladar la emoción que se vive en la cancha al mundo del diseño y la moda cotidiana.
Como parte de esta edición, la marca también integró al futbolista Juan Manuel “Titi” Rengifo, una de las jóvenes promesas del deporte colombiano, reforzando la narrativa alrededor del orgullo nacional y la conexión emocional que despierta el fútbol en América Latina.