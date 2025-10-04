Conmoción en redes: murió Jenifer Rivas, joven presentadora y tiktoker de Honduras

La comunidad digital está de luto luego de la muerte de Jenifer Rivas, una joven presentadora de noticias, actriz e influencer en Honduras.
Según los registros oficiales, la joven de 21 años fue encontrada sin vida, el pasado miércoles 1 de octubre, en su domicilio en la colonia Estanzuel de la capital del país centroamericano, Tegucigalpa, y su muerte se debió a causas naturales relacionadas con la epilepsia que padecía, una enfermedad neurológica.
Familiares indicaron a medios locales que Rivas había tomado horas antes de su muerte bebidas alcohólicas, pese a que los médicos le habían recomendado evitarlo. Esto habría sido el desencadente de su muerte.