La Liendra critica a influencers en política: No por ser famoso y hacer videos de risa se llega a la política

El 8 de marzo, durante las elecciones legislativas en Colombia, varios influencers intentaron llevar su popularidad en redes a las urnas. Tras los resultados, el creador de contenido conocido como “La Liendra” cuestionó en redes el salto de algunos colegas a la política.

    La Liendra critica a influencers en política: “No es una moda ni un juego”. Foto: tomada de redes sociales / El Colombiano
Saray González Toro
hace 7 horas
bookmark

Luego de conocerse los resultados de las elecciones al Congreso en Colombia, el debate sobre el salto de algunos influencers a la política también se trasladó a las redes sociales. En medio de esas reacciones también apareció el pronunciamiento de Mauricio Gómez, creador de contenido conocido en redes sociales como “La Liendra”, quien sorprendió al referirse públicamente al desempeño electoral de varios colegas que aspiraban a cargos públicos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el influencer compartió una reflexión directa sobre ese intento de llevar la popularidad digital a las urnas. Los resultados de la jornada electoral mostraron que el reconocimiento en internet no siempre se traduce en respaldo electoral. En varios casos, los aspirantes con alta visibilidad digital obtuvieron votaciones reducidas frente a candidatos con trayectorias políticas.

Según explicó “La Liendra”, le llamó la atención que varios de esos candidatos digitales no lograran un respaldo significativo en las urnas. “Y es que todos los influencers que se lanzaron este año a la política, todos tuvieron muy poquitos votos y no les dio. Y eso me parece muy bien, aunque sean colegas míos, hasta amigos”, afirmó.

Durante el video, el influencer también hizo una reflexión sobre el papel que, a su juicio, debe tener la política en el país. Reconoció que su postura podría generar críticas, pero insistió en que el debate es necesario. “Parce, si quiere déjenme de hablar por hacer esta historia, pero nea, uno no puede querer pasar de ser influencer y hacer videos de risa a querer ser parte de la política de Colombia simplemente porque te piden foto o eres famoso”, expresó.

En su intervención, el creador de contenido subrayó que la actividad política exige preparación y responsabilidad. “Creo que la política es algo que tiene que tomar muy en serio, no es una moda, no es un juego, como que se levantaron un día y quisieron ya ser políticos y eso no es así”, dijo.

La Liendra también reconoció que dentro del sistema político existen críticas y cuestionamientos, pero sostuvo que reemplazar a políticos por figuras de redes sociales no garantiza cambios reales. “Yo sé que en el Congreso, en la Cámara, en la política de Colombia hay gente muy nefasta que no hace nada por nuestro país, pero no va a cambiar si los quitamos y metemos al influencer”, señaló.

El mensaje del creador cerró con una valoración sobre el resultado electoral y el papel de los votantes. “Así que muy bien Colombia por no prestarse porque la política no es una moda ni es un juego”, concluyó.

Utilidad para la vida