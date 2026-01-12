Dos mujeres fueron asesinadas este fin de semana en Antioquia ¿Dónde ocurrieron los casos?

Las autoridades de Antioquia investigan dos homicidios ocurridos en las últimas horas en dos municipios del Oriente y del Occidente del departamento, en los que fueron asesinadas dos mujeres.

El caso más reciente se confirmó en la noche del pasado domingo 11 de enero cuando se reportaron varios disparos en el barrio Quebrada Arriba del municipio de Rionegro.

Al interior de un establecimiento comercial fue encontrada muerta una mujer de entre 24 y 26 años de edad, quien tendría el alias de “La Mexicana”.



De acuerdo con las autoridades, la mujer recibió varios disparos, por lo que nada se pudo hacer para salvar su vida. Según información preliminar, el presunto agresor sería un hombre que tras el ataque huyó del sitio en una bicicleta.



De este suceso, las autoridades manejan las hipótesis de que la mujer estaría vinculada a algún grupo ilegal que delinque en el municipio, o que su asesinato se habría dado tras la ruptura sentimental con uno de los cabecillas criminales de Rionegro.

De otro lado, en la madrugada del sábado 10 de enero fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en un paraje rural del municipio de Santa Fe de Antioquia.

Hasta un costado de la vía que comunica el casco urbano con el corregimiento de Laureles llegaron los peritos judiciales.