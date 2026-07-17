¿La gran derrotada del Mundial no fue Alemania? Expertos creen que perdió más la salud

Según datos de la propia industria, la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) ha incrementado en un 62,5 % el número de marcas patrocinadoras y colaboradoras en solo dos años: de las 24 que acompañaban a la selección tras ganar la Eurocopa de 2024 se ha pasado a 41 en vísperas de este Mundial, mientras que el número de socios patrocinadores se ha multiplicado por cuatro. Solo los nuevos patrocinios cerrados para este Mundial le reportarán 22 millones de euros adicionales a la Federación.

Ninguno de esos productos figura entre los que la ciencia recomienda como parte de una dieta saludable, y mucho menos para el rendimiento de un deportista de élite, pero el mayor escaparate deportivo del planeta sigue convirtiéndolos en protagonistas.

Perritos calientes, hamburguesas, jamón serrano, galletas, mayonesa de bote, vino y cerveza. Ese es, a grandes rasgos, el menú con el que varias marcas han decidido asociar a la selección española de fútbol durante el Mundial de 2026, que se disputa estos días en Estados Unidos, México y Canadá.

Por su parte, y según ha publicado eldiario.es, la FIFA —organizadora del Mundial y autodefinida como entidad sin ánimo de lucro— prevé ingresar 11 236 millones de euros, un 73 % más que en el Mundial anterior, en parte gracias a los derechos televisivos tras alargar la competición e incorporar las nuevas ‘pausas de hidratación’, un parón obligatorio de tres minutos en cada tiempo, haga o no calor, que numerosos críticos consideran más bien ‘pausas de publicidad’.

De hecho, muchas cadenas de televisión aprovechan esos tres minutos para colar bloques de anuncios, y la propia pausa cuenta con patrocinador propio: Powerade, una bebida isotónica para deportistas propiedad de Coca-Cola, cuyo logotipo se proyecta en las pantallas gigantes del estadio mientras los jugadores son vistos bebiéndola.

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Miquel Porta, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, lo resume a SINC sin rodeos: “los de la FIFA se han inventado lo de la pausa de rehidratación, que es fabuloso para reingresar millones”.

Para el también autor de Epidemiología cercana: la salud pública, la carne y el oxidado cuchillo del miedo (Triacastela, 2022), con una larga trayectoria en debates regulatorios sobre productos perjudiciales, nada de esto resulta nuevo. “Es un déjà vu de 40 años de vida profesional y ahora vivimos, precisamente, tiempos bajos para la regulación”.

Pero no hace falta dedicarse a la salud pública para que ciertos sponsors chirríen. Coca-Cola —patrocinador oficial de la FIFA desde 1978— comparte cartel con AB InBev, el mayor fabricante de cerveza del mundo y dueño de marcas como Budweiser, Modelo o Stella Artois; con Frito-Lay (Lay’s); y con McDonald’s. Todas ellas comercializan bebidas alcohólicas o alimentos y bebidas ultraprocesados ricos en sal, azúcares o grasas.

Aunque estas alianzas no son nuevas, cada Mundial reaviva el debate y numerosas organizaciones reiteran sus denuncias sobre lo que consideran sportswashing: la estrategia por la que una marca utiliza el deporte para blanquear o mejorar una reputación dañada, en este caso la de productos relacionados sobradamente con enfermedades crónicas como la obesidad o la diabetes tipo 2 y mayor mortalidad.