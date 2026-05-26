Puro sabor colombiano en los AMAs 2026: así fue la actuación de Maluma y el doble triunfo de Shakira y Karol G

El cantante antioqueño regresó al escenario de los American Music Awards después de seis años con la bandera de Colombia bien alta. La noche reconoció también a Karol G y Shakira, dándole protagonismo al país en la música latina. El talento colombiano se hizo presente en los American Music Awards 2026. Entre reconocimientos, actuaciones y reencuentros, Maluma, Karol G y Shakira protagonizaron una de las noches más destacadas para la música nacional en la gala celebrada en Las Vegas. Entérese: Karol G brilla en los AMAs con doble premio: Excelencia Artística y Mejor Álbum Latino del Año Maluma fue uno de los artistas seleccionados para actuar en la ceremonia, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, compartiendo cartel con nombres como Teddy Swims, Twenty One Pilots, KATSEYE, Sombr y BTS. Maluma regresó oficialmente a los AMAs tras seis años de ausencia. El artista paisa interpretó “Tu Recuerdo”, una de las canciones de Loco x Volver, su más reciente producción discográfica, en una presentación de abundantes referencias a sus raíces que acompañan la identidad de su álbum.

Estuvo acompañado por una banda completa y coristas, con un soporte de micrófono envuelto en la bandera colombiana. Durante la presentación, descendió del escenario para bailar entre el público y acercarse a los asistentes antes de cerrar su número en medio de los aplausos. Le puede interesar: Maluma lanzará su nuevo disco en la Plaza Botero este jueves 14 de mayo, ¿cómo asistir?

Loco x Volver es el séptimo álbum de estudio de Maluma, fue lanzado el pasado 15 de mayo, y es su primer trabajo discográfico completo desde Don Juan (2023). El disco está compuesto por 14 canciones y, según el propio artista, es un regreso a sus orígenes musicales y personales. “Este álbum fue una terapia para mí”, dijo Maluma en una entrevista con Apple Music. “Es como si hubiera tenido la oportunidad de reconectar con el niño que llevo dentro”, añadió el artista, una idea que también quedó plasmada en la portada del álbum, construida con una fotografía de su niñez. Maluma ha explicado que el álbum nace de la necesidad de reencontrarse con Juan Luis, su nombre real, y con “ese niño soñador” que existía antes de la fama. Conozca: Felices los cuatro: Maluma y su novia anuncian que serán papás por segunda vez

Musicalmente, el álbum se aparta de una fórmula exclusivamente urbana y mezcla reggaetón con vallenato, salsa, merengue, dancehall, hip hop y otros sonidos tradicionales colombianos, en un homenaje explícito a la cultura con la que creció. Entre los colaboradores aparecen nombres como Arcángel, Ryan Castro, Kany García, Justin Quiles y Grupo Frontera, además de una colaboración póstuma con Yeison Jiménez en la canción Con el corazón.

La última vez que Maluma había actuado en los American Music Awards fue en 2020, cuando compartió escenario con Jennifer Lopez para interpretar “Pa’ Ti + Lonely”.

El reencuentro de dos estrellas paisas en los AMAs 2026; Maluma y Karol G en Las Vegas

Uno de los momentos que atrajo la atención de los asistentes y de la prensa internacional fue el reencuentro entre Maluma y Karol G en el recinto de los American Music Awards. Las cámaras captaron a los dos artistas paisas compartiendo abrazos y palabras de afecto durante la gala. Se saludaron con evidente cercanía y compartieron algunos minutos de conversación frente a las cámaras. Según los reportes de medios internacionales presentes en el evento, como Variety, Maluma elogió en varias ocasiones la apariencia de Karol G.

Karol G, además, fue una de las grandes protagonistas de la noche, pues hizo historia al recibir el Premio Internacional de Excelencia Artística, un reconocimiento que no se entregaba desde 2009, y sumó un segundo galardón como Mejor Álbum Latino del Año. Lea también: Karol G, Diana Trujillo, Linda Caicedo, entre las mujeres más poderosas de Colombia, según Forbes

La barranquillera Shakira se llevó dos de los premios más importantes de la gala

La ausencia de Shakira en Las Vegas no le impidió figurar entre los nombres más destacados de la ceremonia. La barranquillera sumó dos de los galardones más relevantes de la noche, Mejor Artista Latina Femenina y Tour del Año por Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una gira que ha roto récords de asistencia y recaudación, hasta convertirse en la más exitosa de la historia para un artista latino, con más de 3,3 millones de entradas vendidas y una facturación superior a 421 millones de dólares.

En sus redes sociales agradeció el reconocimiento: “¡Gracias, @amas y a todos mis fans que votaron! ¡Esto significa mucho! Y me gustaría compartir este premio con mi increíble equipo que han estado haciendo lo imposible posible en esta gira. ¡Lo logramos, chicos! ¡Nos vemos pronto en la etapa de EE.UU. que comienza el 13 de junio!”, escribió en su cuenta de X.