¡Qué orgullo! Selección Colombia de asadores quedó entre las 10 mejores a nivel mundial del BBQ Cook-Off 2026, en Texas (EE.UU.)

Colombia dijo presente en uno de los escenarios más exigentes del barbecue internacional. Un equipo de asadores nacionales logró el octavo lugar en la categoría pollo del 29th Annual BBQ Cook-Off del San Antonio Stock Show & Rodeo 2026, (competencia culinaria oficialmente sancionada por la International Barbecue Cookers Association). Este año BBQ Cook-Off reunió a 360 equipos de distintos países y hace parte del tradicional San Antonio Stock Show & Rodeo y evalúa a los participantes en diversas categorías, entre ellas pollo, costillas y brisket, bajo estándares técnicos estrictos y jurados especializados. En ese contexto, el resultado colombiano se dio específicamente en la categoría pollo, una de las más competitivas del certamen.

Un resultado construido con técnica y proceso

El desempeño del equipo colombiano no fue producto del azar. Detrás del octavo lugar hay un trabajo sostenido de preparación, dominio del fuego, control de tiempos y técnica, elementos clave en competencias de alto nivel como la de San Antonio. “Venir desde Colombia y meternos en el top mundial es un logro enorme, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad parrillera del país. Demuestra que en Colombia hay talento, conocimiento y nivel para competirle a cualquiera”, señalaron desde el equipo tras conocerse el resultado. Antes de viajar a Texas, Juan Esteban Marín, integrante de la Selección Colombia de asadores y parrilleros, ya anticipaba el reto que implicaba competir en uno de los eventos más reconocidos del barbecue internacional. “Fuimos convocados a competir en el San Antonio Stock Show & Rodeo. Vamos con todo a representar a Colombia con fuego, técnica y sabor. Gracias al apoyo de nuestros patrocinadores, Delasado, MacPollo, Colorín y Parrilleros aficionados, Colombia está lista para la competencia”, afirmó Marín.

El equipo colombiano estuvo conformado por Juan Esteban Marín, José Vega, Christian Carvajal y Jhon Fredy Vanegas, quienes representaron al país en la categoría pollo frente a delegaciones con amplia trayectoria en este tipo de competencias. Lea más: La historia de Óscar: de vivir en la calle a ‘gerente’ de un asadero en Caldas, Antioquia

¿Qué es el Bar-B-Que Cook-Off del San Antonio Stock Show & Rodeo?

El San Antonio Stock Show & Rodeo es uno de los eventos más emblemáticos de Estados Unidos, y su BBQ Cook-Off se ha consolidado como una vitrina clave para medir el nivel técnico de equipos de distintos países. Lograr un lugar entre los diez mejores en una categoría específica refuerza el crecimiento del movimiento parrillero colombiano y su proyección internacional. Más allá del puesto obtenido, el resultado deja un mensaje claro: Colombia ya tiene presencia y nivel competitivo en escenarios globales del barbecue, con un proceso que empieza a consolidarse y que apunta a nuevos retos en futuras ediciones. Conozca también: “Mi top 10”: los sabores colombianos del chef Álvaro Molina

Premios y estructura (2026):