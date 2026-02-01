x

¡Qué orgullo! Selección Colombia de asadores quedó entre las 10 mejores a nivel mundial del BBQ Cook-Off 2026, en Texas (EE.UU.)

La Selección Colombia de asadores logró el octavo lugar en la categoría pollo del 29th Annual BBQ Cook-Off del San Antonio Stock Show & Rodeo 2026, una de las competencias de barbecue más importantes del mundo, que reunió a 360 equipos internacionales y evaluó distintas categorías.

  • El equipo colombiano compitió en la categoría pollo del BBQ Cook-Off, una de las modalidades del San Antonio Stock Show & Rodeo. FOTOS Cortesía Instagram @parrillerosaficionados
    El equipo colombiano compitió en la categoría pollo del BBQ Cook-Off, una de las modalidades del San Antonio Stock Show & Rodeo. FOTOS Cortesía Instagram @parrillerosaficionados
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 4 horas
bookmark

Colombia dijo presente en uno de los escenarios más exigentes del barbecue internacional. Un equipo de asadores nacionales logró el octavo lugar en la categoría pollo del 29th Annual BBQ Cook-Off del San Antonio Stock Show & Rodeo 2026, (competencia culinaria oficialmente sancionada por la International Barbecue Cookers Association).

Este año BBQ Cook-Off reunió a 360 equipos de distintos países y hace parte del tradicional San Antonio Stock Show & Rodeo y evalúa a los participantes en diversas categorías, entre ellas pollo, costillas y brisket, bajo estándares técnicos estrictos y jurados especializados.

En ese contexto, el resultado colombiano se dio específicamente en la categoría pollo, una de las más competitivas del certamen.

Un resultado construido con técnica y proceso

El desempeño del equipo colombiano no fue producto del azar. Detrás del octavo lugar hay un trabajo sostenido de preparación, dominio del fuego, control de tiempos y técnica, elementos clave en competencias de alto nivel como la de San Antonio.

Venir desde Colombia y meternos en el top mundial es un logro enorme, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad parrillera del país. Demuestra que en Colombia hay talento, conocimiento y nivel para competirle a cualquiera”, señalaron desde el equipo tras conocerse el resultado.

Antes de viajar a Texas, Juan Esteban Marín, integrante de la Selección Colombia de asadores y parrilleros, ya anticipaba el reto que implicaba competir en uno de los eventos más reconocidos del barbecue internacional.

“Fuimos convocados a competir en el San Antonio Stock Show & Rodeo. Vamos con todo a representar a Colombia con fuego, técnica y sabor. Gracias al apoyo de nuestros patrocinadores, Delasado, MacPollo, Colorín y Parrilleros aficionados, Colombia está lista para la competencia”, afirmó Marín.

El equipo colombiano estuvo conformado por Juan Esteban Marín, José Vega, Christian Carvajal y Jhon Fredy Vanegas, quienes representaron al país en la categoría pollo frente a delegaciones con amplia trayectoria en este tipo de competencias.

¿Qué es el Bar-B-Que Cook-Off del San Antonio Stock Show & Rodeo?

El San Antonio Stock Show & Rodeo es uno de los eventos más emblemáticos de Estados Unidos, y su BBQ Cook-Off se ha consolidado como una vitrina clave para medir el nivel técnico de equipos de distintos países. Lograr un lugar entre los diez mejores en una categoría específica refuerza el crecimiento del movimiento parrillero colombiano y su proyección internacional.

Más allá del puesto obtenido, el resultado deja un mensaje claro: Colombia ya tiene presencia y nivel competitivo en escenarios globales del barbecue, con un proceso que empieza a consolidarse y que apunta a nuevos retos en futuras ediciones.

Premios y estructura (2026):

Según las reglas oficiales disponibles del evento:

El Gran Campeón (Grand Champion) es el equipo con más puntos combinados en carnes principales (por ejemplo: brisket, pollo y costillas) y recibe premios como dinero, hebillas conmemorativas, banderas y espacios gratuitos para futuras competencias, incluida invitación a otros eventos BBQ importantes como el World’s Championship BBQ o el BBQ Austin.

El Reserva Gran Campeón (Reserve Grand Champion) también recibe premios y reconocimiento, pero en menor escala que el gran campeón.

Adicionalmente hay colocaciones (1.°, 2.º, etc.) en cada categoría de carne con dinero y trofeos específicos

