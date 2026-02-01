¡Qué orgullo! Selección Colombia de asadores quedó entre las 10 mejores a nivel mundial del BBQ Cook-Off 2026, en Texas (EE.UU.)

Colombia dijo presente en uno de los escenarios más exigentes del barbecue internacional. Un equipo de asadores nacionales logró el octavo lugar en la categoría pollo del 29th Annual BBQ Cook-Off del San Antonio Stock Show & Rodeo 2026, (competencia culinaria oficialmente sancionada por la International Barbecue Cookers Association).
Este año BBQ Cook-Off reunió a 360 equipos de distintos países y hace parte del tradicional San Antonio Stock Show & Rodeo y evalúa a los participantes en diversas categorías, entre ellas pollo, costillas y brisket, bajo estándares técnicos estrictos y jurados especializados.
En ese contexto, el resultado colombiano se dio específicamente en la categoría pollo, una de las más competitivas del certamen.