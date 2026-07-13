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Shigelosis, el mal estomacal que se transmite por vía sexual

Este año, varios centros epidemiológicos europeos han alertado sobre el aumento de esta bacteria.

  • Esta familia bacteriana se transmitía entre niños de países con rentas bajas y medias, pero las cepas relacionadas con las relaciones sexuales han ido aumentando de forma constante desde el 2000. FOTO Cortesía.
    Esta familia bacteriana se transmitía entre niños de países con rentas bajas y medias, pero las cepas relacionadas con las relaciones sexuales han ido aumentando de forma constante desde el 2000. FOTO Cortesía.
hace 2 horas
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La shigella son un conjunto de bacterias de la Escheria coli responsables de la mayoría de las infecciones causantes de disentería –diarrea grave– en todo el mundo, en especial entre los niños. Este patógeno invade y coloniza la mucosa del colón, lo que puede conducir a su deterioro.

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Un nuevo estudio, publicado esta semana en The Lancet Infectious Diseases, revela que algunas variantes de esta enfermedad, que se transmiten por vía sexual y provocan diarrea sanguinolenta o prolongada, están aumentando en Reino Unido. Los resultados del trabajo exponen que, entre 2015 y 2020, estas infecciones crecieron un 15 % más rápido año tras año que las variantes que se adquieren mediante viajes al extranjero, intoxicaciones alimentarias o brotes en escuelas infantiles.

Históricamente, esta familia bacteriana se transmitía entre niños de países con rentas bajas y medias, pero las cepas relacionadas con las relaciones sexuales han ido aumentando de forma constante desde la década del 2000.

Para llegar a estas conclusiones, los autores utilizaron técnicas empleadas durante la pandemia de la covid-19 en las que se secuenciaba el ADN del virus. Los investigadores revelaron que la shigella se propaga mucho más rápido y desarrolla una mayor resistencia a los medicamentos que aquellas variantes que no se transmiten por el sexo.

Asimismo, vieron que en un periodo de dos años y medio, las cepas sexuales se propagaban casi el doble de rápido en el Reino Unido con una distancia media de 117 kilómetros entre cepas relacionadas.

Por otro lado, más del 70 % de las cepas sexuales eran resistentes al menos a un antibiótico clínicamente relevante, frente al 40 % de las cepas que no se contagiaban por la transmisión sexual y al 49 % de los casos relacionados con viajes.

Los epidemiólogos de la Universidad de Cambridge, responsables del trabajo, afirman que existe una laguna crítica en la gestión de la salud pública con respecto a esta enfermedad ya que las recomendaciones habituales, como el lavado de manos y la higiene alimentaria no contemplan la transmisión mediante el sexo.

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“La infección sexual es una parte constante de la transmisión de la shigelosis en el Reino Unido. Y por ello, es fundamental que este mensaje llegue a las comunidades más afectadas para que podamos ayudar a prevenir su propagación”, expresó la líder del trabajo e investigadora en la universidad británica, Kate Baker.

Amenaza para la salud pública

El estudio identifica que los hombres que tienen sexo con hombres son los principales afectados por el patógeno, aunque cabe incidir que todas las personas pueden contraerlo y que depende de las prácticas sexuales y el grado de exposición a dicha familia de bacterias. “La shigelosis por vía sexual debe tratarse como una amenaza específica para la salud pública que requiere estrategias diferentes de vigilancia, prevención y tratamiento”, añade la experta.

“Algunos consejos son obvios, pero hay que insistir en ellos. Si empiezas a sentirte mal o te estás recuperando de un episodio grave de diarrea, no mantengas relaciones sexuales hasta dos semanas después de haberte recuperado por completo; coméntale tu historial sexual a tu médico si acudes a la consulta y pregúntale por la posibilidad de someterte a un chequeo completo de salud sexual”, concluyó Baker.

Resistencia a los antibióticos

La resistencia antibiótica se debe, en parte, al tratamiento preventivo para otras infecciones de transmisión sexual. “Nuestros datos sugieren que las variantes de Shigella que se transmiten en redes sexuales estaban desarrollando resistencia a los tratamientos para otras ITS, como la gonorrea, por lo que las personas deben recordar que, cuando toman antibióticos, están tratando todo su organismo”, señaló la investigadora Kate Baker.

Un análisis adicional examinó 468 muestras recogidas en Inglaterra entre 2016 y 2021, lo que reveló cepas de Shigella de transmisión sexual que habían adquirido resistencia a tres antibióticos: ceftriaxona, azitromicina y ciprofloxacina.

¿La shigella puede transmitirse por vía sexual?
Sí. El estudio señala que algunas variantes de Shigella pueden transmitirse durante las relaciones sexuales y que esta forma de contagio ha aumentado de manera sostenida desde la década de 2000, especialmente en el Reino Unido.
¿Cuáles son los síntomas de una infección por shigella transmitida sexualmente?
Según la investigación, estas infecciones pueden provocar diarrea con sangre o diarrea prolongada. La noticia no menciona otros síntomas específicos ni explica si difieren de los de otras formas de shigelosis.
¿Por qué preocupa el aumento de las cepas de shigella transmitidas por vía sexual?
Porque, según el estudio, estas variantes se propagan más rápidamente y presentan una mayor resistencia a los antibióticos que las cepas asociadas con alimentos contaminados, viajes internacionales o brotes en guarderías. Esto dificulta su control y tratamiento.
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