Shigelosis, el mal estomacal que se transmite por vía sexual

La shigella son un conjunto de bacterias de la Escheria coli responsables de la mayoría de las infecciones causantes de disentería –diarrea grave– en todo el mundo, en especial entre los niños. Este patógeno invade y coloniza la mucosa del colón, lo que puede conducir a su deterioro.

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Un nuevo estudio, publicado esta semana en The Lancet Infectious Diseases, revela que algunas variantes de esta enfermedad, que se transmiten por vía sexual y provocan diarrea sanguinolenta o prolongada, están aumentando en Reino Unido. Los resultados del trabajo exponen que, entre 2015 y 2020, estas infecciones crecieron un 15 % más rápido año tras año que las variantes que se adquieren mediante viajes al extranjero, intoxicaciones alimentarias o brotes en escuelas infantiles.

Históricamente, esta familia bacteriana se transmitía entre niños de países con rentas bajas y medias, pero las cepas relacionadas con las relaciones sexuales han ido aumentando de forma constante desde la década del 2000.

Para llegar a estas conclusiones, los autores utilizaron técnicas empleadas durante la pandemia de la covid-19 en las que se secuenciaba el ADN del virus. Los investigadores revelaron que la shigella se propaga mucho más rápido y desarrolla una mayor resistencia a los medicamentos que aquellas variantes que no se transmiten por el sexo.

Asimismo, vieron que en un periodo de dos años y medio, las cepas sexuales se propagaban casi el doble de rápido en el Reino Unido con una distancia media de 117 kilómetros entre cepas relacionadas.

Por otro lado, más del 70 % de las cepas sexuales eran resistentes al menos a un antibiótico clínicamente relevante, frente al 40 % de las cepas que no se contagiaban por la transmisión sexual y al 49 % de los casos relacionados con viajes.

Los epidemiólogos de la Universidad de Cambridge, responsables del trabajo, afirman que existe una laguna crítica en la gestión de la salud pública con respecto a esta enfermedad ya que las recomendaciones habituales, como el lavado de manos y la higiene alimentaria no contemplan la transmisión mediante el sexo.

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“La infección sexual es una parte constante de la transmisión de la shigelosis en el Reino Unido. Y por ello, es fundamental que este mensaje llegue a las comunidades más afectadas para que podamos ayudar a prevenir su propagación”, expresó la líder del trabajo e investigadora en la universidad británica, Kate Baker.