El SushiMaster desborda restaurantes y marca cifra récord en dos días, ¿ya aprovechó?

En tan solo dos días, los pasados lunes y martes de esta semana, y a pesar de las intensas lluvias, del clima hostil y el intenso tráfico, miles de personas salieron a las calles, se reunieron en las mesas de los distintos locales y restaurantes para hacer parte de la nueva edición del festival SushiMaster, que ha sido un fenómeno sin precedentes.
Se trata de un evento que se viene realizando desde los tiempos de la pandemia y el confinamiento, creado por Tulio Zuluaga, conocido en las redes sociales como Tulio Recomienda, buscando impulsar el comercio local, fuertemente afectado por tal situación.