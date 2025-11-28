Concierto de Dua Lipa en Bogotá: rutas de TransMilenio, setlist, cierres viales y todo lo que debe saber

Después de tres años de su primera visita a Colombia, este viernes Dua Lipa vuelve a subirse a un escenario bogotano. Esta vez lo hará en el estadio El Campín como parte de su Radical Optimism Tour, una gira con la que ha recorrido Australia, Europa y Estados Unidos, y en la que Colombia se convierte en su penúltima parada en Latinoamérica.
En contexto: Dua Lipa en Colombia: estas son las claves para entender el fenómeno que ha causado su gira en Latinoamérica
La visita de la superestrella del pop ha despertado gran expectativa, especialmente por la tradición que ha mantenido durante esta gira: interpretar una canción representativa del país que visita. Los fans colombianos esperan descubrir cuál será el tema nacional que sonará esta noche.
Para este evento, Bogotá se ha preparado para recibir a la artista y a miles de fanáticos con un plan especial de movilidad.