Puerto Rico: una isla que sorprende, abraza y conquista

La Isla del Encanto recibe al viajero con una mezcla vibrante de historia, naturaleza y cultura caribeña. Cada rincón revela la esencia cálida y diversa del archipiélago.

    Sheila Osorio, folklorista loiceña y gestora cultural. Imparte clases de baile Bomba para mantener viva la tradición de raíces africanas en Puerto Rico. Foto Juan Antonio Sánchez.
    San Juan, la capital de Puerto Rico fue fundada en 1521 por el colonizador español Juan Ponce de León y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983. Foto Juan Antonio Sánchez.
    Puerto Rico tiene más de 300 playas exuberantes, 36 reservas naturales. Foto Juan Antonio Sánchez.
16 de noviembre de 2025
Desde el instante en que se pisa suelo puertorriqueño se comprende de inmediato la razón por la que la llaman la “Isla del Encanto”. El constante movimiento de turistas que entran y salen del aeropuerto Luis Muñoz Marín, muchos vestidos con colores vibrantes y sonrisas genuinas, evidencia por qué Puerto Rico se está consolidando como uno de los grandes enclaves turísticos del Caribe.

El archipiélago, un territorio no incorporado de los Estados Unidos, es la isla más pequeña de las Antillas Mayores y está conformado por 76 municipios continentales y dos islas municipio en sus costas. Desde Medellín, un vuelo directo de menos de tres horas permite llegar a este destino que enamora desde el primer instante.

Cada rincón de este paraíso caribeño ofrece oportunidades únicas para el viajero: un clima tropical estable durante todo el año, con una temperatura promedio de unos 21°C, más de 300 playas exuberantes, 36 reservas naturales, una gastronomía rica y diversa, la fascinante historia del Viejo San Juan, su ciudad amurallada y una vibrante oferta musical que abarca desde el reguetón y la salsa hasta la tradicional bomba. Pero su principal y más destacado atributo es la hospitalidad y la calidez incondicional de sus habitantes, conocidos como boricuas.

San Juan, la capital de Puerto Rico fue fundada en 1521 por el colonizador español Juan Ponce de León y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983. Foto Juan Antonio Sánchez.

El Viejo San Juan: la joya histórica de Puerto Rico

Recorrer el Viejo San Juan es adentrarse en un escenario detenido en el tiempo. Sus casas coloniales, pintadas en tonos pastel, conservan puertas de madera imponentes y balcones de hierro forjado que sobreviven al paso de los siglos. Las calles estrechas y empedradas con adoquines azules completan un paisaje que transporta al visitante al pasado.

Fundada en 1521 por el colonizador español Juan Ponce de León y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983, la ciudad es un testimonio vivo de más de 500 años de historia. Sigue siendo custodiada por otro de los tesoros arquitectónicos de la isla: la Ciudad Amurallada, un complejo de fortificaciones militares, construido por los españoles entre los siglos XVI y XVIII para proteger el enclave de piratas e invasiones. Hoy, este sistema de murallas es uno de los conjuntos militares urbanos más imponentes y mejor conservados del mundo.

Dentro de la Ciudad Amurallada se destaca el Castillo San Cristóbal, ubicado en el extremo este del Viejo San Juan, esta fortaleza cuenta con una intrincada red de túneles y torres de vigilancia cuya función primordial era proteger la ciudad de los ataques terrestres. Este sitio es muy visitado pues desde allí se obtienen la mejor vista panorámica para contemplar toda la ciudad.

Un sendero de imponentes muros de piedra, que bordean el mar, conecta por el extremo noroeste de la península con el Castillo San Felipe del Morro. Esta monumental fortaleza de seis niveles, con gruesos muros triangulares y una vista abierta al Atlántico, cumplía la misión de proteger la ciudad de los asaltos marítimos. Recorrer ambos castillos es realizar un viaje inmersivo al periodo de la conquista española, una experiencia única que combina asombro, aprendizaje y una conexión profunda con la historia viva de San Juan.

Puerto Rico tiene más de 300 playas exuberantes, 36 reservas naturales. Foto Juan Antonio Sánchez.

El Yunque: un tesoro natural para sumergirse en la naturaleza

Entre las experiencias imperdibles de la isla está la visita a El Yunque, el único bosque tropical lluvioso administrado por el Servicio Nacional de Bosques de Estados Unidos. Sin embargo, antes de llegar a esta imponente reserva, el camino lleva a la comunidad costera de Piñones, ubicada al este de San Juan, uno de los destinos más emblemáticos para disfrutar de la auténtica comida criolla frita en un ambiente playero y relajado.

Piñones forma parte de la Reserva Natural del Estuario de la Bahía de San Juan, caracterizada por sus espesos manglares y sus tradicionales kioskos y pequeños restaurantes donde se sirven deliciosos platos locales como alcapurrias (rellenas de carne o mariscos), bacalaitos (tortillas de bacalao) y pinchos (brochetas de carne, acompañados de frutas tropicales frescas). Todo esto mientras suena, a alto volumen, un buen disco de salsa o reguetón, ritmos profundamente arraigados en la identidad puertorriqueña.

Al retomar el viaje y a pocos minutos, resulta esencial conocer el pueblo de Loíza, el epicentro de la herencia africana en Puerto Rico. Este municipio, esencial en la historia cultural de la isla, fue hogar de comunidades de esclavos liberados y negros libres durante la colonia española. Es la cuna de la bomba, un género musical autóctono de raíces africanas que se interpreta con tambores y un baile rítmico.

En este municipio no se puede dejar de visitar el taller de Samuel Lind, un pintor, escultor y artista gráfico local. Lind, una persona humilde e introvertida con un profundo sentido del humor, está comprometido en contar, a través de sus obras, las tradiciones de su pueblo. Su obra, de relevancia internacional, expone la herencia africana, el folclor y la resiliencia de Loíza.

Tras recorrer apenas 45 kilómetros por una carretera pavimentada, se llega a El Yunque, un parque nacional de 113 km² que exhibe todas las tonalidades de verde imaginables y alberga cientos de especies de flora y fauna únicas, como la cotorra puertorriqueña y la diminuta rana coquí (símbolo nacional de la isla). Es un paraíso para los amantes del senderismo, con 13 rutas que atraviesan montañas, ríos, cascadas y miradores imponentes.

Con una extensión de 9.104 km², Puerto Rico ofrece una experiencia que combina pasado y presente, historia y modernidad, música y naturaleza. Es una tierra que invita a bailar salsa, reguetón o bomba; a disfrutar de una gastronomía exquisita; a explorar imponentes paisajes; y, sobre todo, a sentirse acogido por la calidez de los boricuas. Visitar la isla es vivir un viaje que transforma y deja huella.

Utilidad para la vida