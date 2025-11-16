Puerto Rico: una isla que sorprende, abraza y conquista

Desde el instante en que se pisa suelo puertorriqueño se comprende de inmediato la razón por la que la llaman la “Isla del Encanto”. El constante movimiento de turistas que entran y salen del aeropuerto Luis Muñoz Marín, muchos vestidos con colores vibrantes y sonrisas genuinas, evidencia por qué Puerto Rico se está consolidando como uno de los grandes enclaves turísticos del Caribe.
Le puede interesar: ¿Ya tiene en mente su próximo destino? Así será la tendencia en viajes para 2026, según Booking.com
El archipiélago, un territorio no incorporado de los Estados Unidos, es la isla más pequeña de las Antillas Mayores y está conformado por 76 municipios continentales y dos islas municipio en sus costas. Desde Medellín, un vuelo directo de menos de tres horas permite llegar a este destino que enamora desde el primer instante.
Cada rincón de este paraíso caribeño ofrece oportunidades únicas para el viajero: un clima tropical estable durante todo el año, con una temperatura promedio de unos 21°C, más de 300 playas exuberantes, 36 reservas naturales, una gastronomía rica y diversa, la fascinante historia del Viejo San Juan, su ciudad amurallada y una vibrante oferta musical que abarca desde el reguetón y la salsa hasta la tradicional bomba. Pero su principal y más destacado atributo es la hospitalidad y la calidez incondicional de sus habitantes, conocidos como boricuas.