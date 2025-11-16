Puerto Rico: una isla que sorprende, abraza y conquista

Desde el instante en que se pisa suelo puertorriqueño se comprende de inmediato la razón por la que la llaman la “Isla del Encanto”. El constante movimiento de turistas que entran y salen del aeropuerto Luis Muñoz Marín, muchos vestidos con colores vibrantes y sonrisas genuinas, evidencia por qué Puerto Rico se está consolidando como uno de los grandes enclaves turísticos del Caribe. Le puede interesar: ¿Ya tiene en mente su próximo destino? Así será la tendencia en viajes para 2026, según Booking.com El archipiélago, un territorio no incorporado de los Estados Unidos, es la isla más pequeña de las Antillas Mayores y está conformado por 76 municipios continentales y dos islas municipio en sus costas. Desde Medellín, un vuelo directo de menos de tres horas permite llegar a este destino que enamora desde el primer instante. Cada rincón de este paraíso caribeño ofrece oportunidades únicas para el viajero: un clima tropical estable durante todo el año, con una temperatura promedio de unos 21°C, más de 300 playas exuberantes, 36 reservas naturales, una gastronomía rica y diversa, la fascinante historia del Viejo San Juan, su ciudad amurallada y una vibrante oferta musical que abarca desde el reguetón y la salsa hasta la tradicional bomba. Pero su principal y más destacado atributo es la hospitalidad y la calidez incondicional de sus habitantes, conocidos como boricuas.

San Juan, la capital de Puerto Rico fue fundada en 1521 por el colonizador español Juan Ponce de León y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983. Foto Juan Antonio Sánchez.

El Viejo San Juan: la joya histórica de Puerto Rico

Recorrer el Viejo San Juan es adentrarse en un escenario detenido en el tiempo. Sus casas coloniales, pintadas en tonos pastel, conservan puertas de madera imponentes y balcones de hierro forjado que sobreviven al paso de los siglos. Las calles estrechas y empedradas con adoquines azules completan un paisaje que transporta al visitante al pasado. Fundada en 1521 por el colonizador español Juan Ponce de León y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983, la ciudad es un testimonio vivo de más de 500 años de historia. Sigue siendo custodiada por otro de los tesoros arquitectónicos de la isla: la Ciudad Amurallada, un complejo de fortificaciones militares, construido por los españoles entre los siglos XVI y XVIII para proteger el enclave de piratas e invasiones. Hoy, este sistema de murallas es uno de los conjuntos militares urbanos más imponentes y mejor conservados del mundo. Dentro de la Ciudad Amurallada se destaca el Castillo San Cristóbal, ubicado en el extremo este del Viejo San Juan, esta fortaleza cuenta con una intrincada red de túneles y torres de vigilancia cuya función primordial era proteger la ciudad de los ataques terrestres. Este sitio es muy visitado pues desde allí se obtienen la mejor vista panorámica para contemplar toda la ciudad. Un sendero de imponentes muros de piedra, que bordean el mar, conecta por el extremo noroeste de la península con el Castillo San Felipe del Morro. Esta monumental fortaleza de seis niveles, con gruesos muros triangulares y una vista abierta al Atlántico, cumplía la misión de proteger la ciudad de los asaltos marítimos. Recorrer ambos castillos es realizar un viaje inmersivo al periodo de la conquista española, una experiencia única que combina asombro, aprendizaje y una conexión profunda con la historia viva de San Juan.

Puerto Rico tiene más de 300 playas exuberantes, 36 reservas naturales. Foto Juan Antonio Sánchez.

El Yunque: un tesoro natural para sumergirse en la naturaleza