Un día como hoy 30 de enero

Ya más tranquilo, después de llorar como un niño cuando recibió el trofeo, el suizo Roger Federer exhibe su galardón ante los aficionados del Abierto de tenis de Australia. Es su séptimo título de Grand Slam y apenas tiene 24 años. El tenis mundial tiene en Federer a un campeón de primerísimo nivel.

“NO PROCEDEREMOS A LA LIGERA A LEVANTAR EL ESTADO DE SITIO”

En respuesta al cable que el Comité Intergremial de Antioquia le dirigió el pasado 27 de enero, en el cual le solicita no levantar el estado de sitio en esta sección del país, el presidente Alfonso López Michelsen reiteró que “jamás procederemos a tomar una decisión a la ligera sin tener en cuenta elementos objetivos”.