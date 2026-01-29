La historia de Gustavo, el hombre que salió a rescatar motociclistas en medio del aguacero en Medellín

En medio del caos que desató el aguacero del pasado miércoles en Medellín, donde las calles de El Poblado se convirtieron en ríos caudalosos, un video viral capturó un acto de solidaridad que se llevó toda la atención. Entérese: En una unidad residencial en Medellín estarían pidiendo $100.000 para los carros que no pueden pasar por las vías afectadas por las lluvias El protagonista es Gustavo Adolfo Sierra Henao, un ejecutivo comercial de 53 años que, sin pensarlo dos veces, arrojó su celular y sus gafas al suelo para lanzarse al agua y socorrer a dos motociclistas que eran arrastrados por la corriente.

La historia de Gustavo

Gustavo no se considera un héroe, sino un “ser humano que estaba en el momento oportuno”. Oriundo de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño, relata que su crianza en el barrio La Milla, nadando en el río Magdalena, le quitó el miedo al agua desde niño. “Se largó una tormenta y de un momento a otro estas calles se volvieron anegadas; la creciente venía bastante agresiva”, narró Gustavo. Desde el concesionario de carros en el que trabaja, observó cómo un mensajero en moto cayó y no lograba levantarse. “Iba como tragando agua... la reacción de un hermano es un instinto de supervivencia. No la pensé dos veces”, aseguró. Tras ayudar al primer motociclista a levantarse, escuchó gritos de auxilio más arriba. Otro joven había quedado aprisionado con su moto contra una baranda metálica debido a la presión del agua. El joven, aterrorizado, pedía que no dejaran ir su moto, su herramienta de trabajo. “Le dije que confiara en Dios y en mí, que no le iba a dejar llevar la motico”, contó Gustavo, quien con la ayuda de sus compañeros Carlos y Juan, logró liberar la pierna del joven y salvar el vehículo. Su compañera de trabajo, quien grabó el video, destacó la nobleza de Gustavo, a quien describen como el “papá” de la oficina. “Me pareció demasiado inspirador, porque cualquier persona no va a hacer eso, menos con su pinta superelegante para irse a meter allá en ese pantano”, comentó.

La otra cara de la emergencia: polémica por “peaje” de $100.000