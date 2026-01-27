x

Emergencia en Amalfi, Antioquia: un chivero se fue a un abismo y dejó una mujer fallecida y seis heridos

Un vehículo “chivero” cayó a un abismo de 40 metros en la vereda El Naranjal. El accidente deja una mujer fallecida y seis heridos. Conozca la identidad de la víctima y el estado de las vías.

    Los bomberos extrajeron el cuerpo de la mujer fallecida y trasladaron al hospital municipal a los heridos. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
hace 6 horas
Un viaje rutinario a través de veredas en el municipio de Amalfi terminó en una tragedia en la mañana de este martes 27 de enero de 2026. Un vehículo tipo chivero, que hacía un recorrido por zona rural y se movilizaba con 10 personas a bordo, se precipitó por un abismo de 40 metros.

El vehículo se movilizaba por la vereda El Naranjal, en un sector conocido como La Comba. Había salido desde el parque principal de Amalfi y su destino era la vereda Tinitacita. Sin embargo, terminó saliéndose de la vía y, tras rodar varios segundos, quedó a pocos metros de la quebrada.

Lea: Las chivas se extinguen en los pueblos de Antioquia: desapareció la mitad en solo 10 años

Según Fernanda Ramírez, técnica de la oficina de Gestión del Riesgo de Amalfi, inmediatamente después de la emergencia las víctimas pudieron ponerse en contacto con los organismos de socorro y cuando llegaron al lugar encontraron que una de las pasajeras había fallecido por los golpes sufridos. La víctima fue identificada como Fanny Marín. Otras seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, resultaron con heridas de consideración, algunos de ellos con fracturas que podrían requerir cirugías.

El accidente puso nuevamente en evidencia los riesgos que corren los habitantes de zonas rurales al tener que transportarse en vehículos tipo chiveros o también en escaleras, que muchas veces no cumplen con las exigencias técnicas para poder movilizar pasajeros al presentar daños o falta de mantenimiento. En los últimos años, emergencias similares han ocurrido en El Peñol, Dabeiba y Sonsón, dejando decenas de heridos y tres fallecidos en total.

A los inconvenientes técnicos de los vehículos se suman las difíciles condiciones de las vías. La realidad es que en Antioquia más del 85% de las vías terciarias todavía siguen sin pavimentar, lo que convierte las rutinas de los habitantes rurales para movilizarse en un riesgo constante.

El Sistema de Información Vial de Antioquia señala que el 47,5% de las vías están en estado regular y 11% en mal estado. El cálculo de los transportadores en zonas rurales señala que al 20% o 30% de las 4.652 veredas en Antioquia solo se puede entrar o salir en vehículos tipo escalera.

También le puede interesar: En las calles de Bello los conductores tienen que esquivar 376 huecos

