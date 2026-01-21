Aeropuerto de Rionegro rompe por tercer año récord de pasajeros, pero segunda pista sigue en el aire

El José María Córdova, el principal aeropuerto de Antioquia, enfrenta una paradoja: lleva tres años batiendo récords de pasajeros, pero su infraestructura sigue quedándose corta. A pesar de que se tenía estipulado que la resolución del plan maestro para la segunda pista estuviera aprobada antes de finalizar 2025, ya pasó casi un mes y la Aerocivil aún no da respuestas sobre esto.
El año pasado, la veeduría técnica integrada por organizaciones como la seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI), la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), entre otras instituciones, había afirmado que el plan maestro para la segunda pista avanzaba con vacíos técnicos, falta de información y serias incoherencias financieras.
Le puede interesar: Aeropuerto José María Córdova sigue desbordado: movilizó más de 14 millones de personas en 2025, aunque tiene capacidad para 11 millones
La alerta volvió a surgir ante el crecimiento sostenido del tráfico aéreo en el último año. Gremios y académicos han expresado su preocupación por la poca infraestructura con la que cuenta la terminal para hacerle frente a la alta demanda. El aeropuerto cerró con más de 14 millones de pasajeros movilizados el año pasado, una cifra sin precedentes que supera en 3,5 millones la capacidad para la que fue diseñada su infraestructura, estimada en 11 millones de viajeros al año.
En 2024 el número de usuarios movilizados en el aeropuerto fue de 13,7 millones, 1,6 millones más que en 2023 cuando se movilizaron 12,1 millones de pasajeros y cerca de 200.000 más que en 2022, que había sido su mejor año desde 1985.